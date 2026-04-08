Tepkiler nedeniyle sponsorlar festivalden çekilmişti: Kanye West’in İngiltere'ye giriş yapması yasaklandı

Londra’daki Wireless Festival, ana sanatçı Kanye West’in İngiltere’ye girişinin engellenmesi sonrası iptal edildi. Karar, sanatçının geçmişteki açıklamaları... 08.04.2026, Sputnik Türkiye

İngiltere’nin en büyük müzik etkinliklerinden biri olan Wireless Festival, ana sahne sanatçısı Kanye West’in ülkeye girişinin engellenmesi sonrası iptal edildi. Festival organizatörü, tüm biletlerin iade edileceğini duyurdu.Daha önce festivalin üç gün sürecek programında sahne alacağı açıklanan West’in katılımı, son yıllarda yaptığı antisemitik açıklamalar nedeniyle hem siyasi çevrelerden hem de sivil toplum kuruluşlarından tepki çekmişti. Tepkilerin ardından etkinliğin ana sponsorları arasında yer alan Pepsi ve Diageo desteklerini çekmişti.West'in İngiltere'ye girişi yasaklandıÜlkedeki geniş çaplı tepkilerin ardından İngiliz yetkililer, West'in İngiltere'de bulunmasının kamu yararına olmayacağını belirterek şarkıcının ülkeye girişini yasakladıklarını duyurdular.Öncesinde İngiltere Başbakanı Keir Starmer, West’in festivalde sahne alacak olmasını 'derin endişe verici' olarak nitelendirmiş, sanatçının ülkeye girişine izin verilmemesi gerektiğini ifade etmişti. Kararın ardından festival organizatörleri tarafından yapılan açıklamada, “Wireless Festival'i iptal edilmiştir ve tüm bilet sahiplerine geri ödeme yapılacaktır” denildi. Açıklamada ayrıca antisemitizmin her türlüsünün kabul edilemez olduğu vurgulandı.West ise karardan saatler önce yaptığı açıklamada Londra’ya gelerek müziği aracılığıyla “birlik, barış ve sevgi mesajı vermek” istediğini belirtmiş, İngiltere’deki Yahudi toplumu temsilcileriyle görüşmeye açık olduğunu ifade etmişti. Sanatçı, geçmişteki söylemleri nedeniyle özür dilediğini ancak değişimi eylemleriyle göstermesi gerektiğini kabul ettiğini dile getirmişti.Öte yandan, antisemitizmle mücadele eden kuruluşlar hükümetin kararını destekledi. İngiltere’deki Yahudi toplumunu temsil eden kurumlar da West’in ülkeye girişinin engellenmesini memnuniyetle karşıladı.West en son 2015 yılında Glastonbury Festivali’nde İngiltere’de sahne almıştı.

