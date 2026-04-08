Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/tepkiler-nedeniyle-sponsorlar-festivalden-cekilmisti-kanye-westin-ingiltereye-giris-yapmasi-1104850605.html
Tepkiler nedeniyle sponsorlar festivalden çekilmişti: Kanye West'in İngiltere'ye giriş yapması yasaklandı
Tepkiler nedeniyle sponsorlar festivalden çekilmişti: Kanye West’in İngiltere'ye giriş yapması yasaklandı
Sputnik Türkiye
Londra'daki Wireless Festival, ana sanatçı Kanye West'in İngiltere'ye girişinin engellenmesi sonrası iptal edildi. Karar, sanatçının geçmişteki açıklamaları nedeniyle artan tepkilerin ardından geldi. 08.04.2026
2026-04-08T10:11+0300
2026-04-08T10:11+0300
yaşam
londra
kanye west
i̇ngiltere
festival
konser
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/0e/1050782153_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_aeb7dc1f23d44320bd261474d2db96ba.jpg
İngiltere’nin en büyük müzik etkinliklerinden biri olan Wireless Festival, ana sahne sanatçısı Kanye West’in ülkeye girişinin engellenmesi sonrası iptal edildi. Festival organizatörü, tüm biletlerin iade edileceğini duyurdu.Daha önce festivalin üç gün sürecek programında sahne alacağı açıklanan West’in katılımı, son yıllarda yaptığı antisemitik açıklamalar nedeniyle hem siyasi çevrelerden hem de sivil toplum kuruluşlarından tepki çekmişti. Tepkilerin ardından etkinliğin ana sponsorları arasında yer alan Pepsi ve Diageo desteklerini çekmişti.West'in İngiltere'ye girişi yasaklandıÜlkedeki geniş çaplı tepkilerin ardından İngiliz yetkililer, West'in İngiltere'de bulunmasının kamu yararına olmayacağını belirterek şarkıcının ülkeye girişini yasakladıklarını duyurdular.Öncesinde İngiltere Başbakanı Keir Starmer, West’in festivalde sahne alacak olmasını 'derin endişe verici' olarak nitelendirmiş, sanatçının ülkeye girişine izin verilmemesi gerektiğini ifade etmişti. Kararın ardından festival organizatörleri tarafından yapılan açıklamada, “Wireless Festival'i iptal edilmiştir ve tüm bilet sahiplerine geri ödeme yapılacaktır” denildi. Açıklamada ayrıca antisemitizmin her türlüsünün kabul edilemez olduğu vurgulandı.West ise karardan saatler önce yaptığı açıklamada Londra’ya gelerek müziği aracılığıyla “birlik, barış ve sevgi mesajı vermek” istediğini belirtmiş, İngiltere’deki Yahudi toplumu temsilcileriyle görüşmeye açık olduğunu ifade etmişti. Sanatçı, geçmişteki söylemleri nedeniyle özür dilediğini ancak değişimi eylemleriyle göstermesi gerektiğini kabul ettiğini dile getirmişti.Öte yandan, antisemitizmle mücadele eden kuruluşlar hükümetin kararını destekledi. İngiltere’deki Yahudi toplumunu temsil eden kurumlar da West’in ülkeye girişinin engellenmesini memnuniyetle karşıladı.West en son 2015 yılında Glastonbury Festivali’nde İngiltere’de sahne almıştı.
londra
i̇ngiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/0e/1050782153_0:0:1863:1397_1920x0_80_0_0_c6c80732f036437812d1f3652dc4884d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
londra, kanye west, i̇ngiltere, festival, konser
londra, kanye west, i̇ngiltere, festival, konser

Tepkiler nedeniyle sponsorlar festivalden çekilmişti: Kanye West’in İngiltere'ye giriş yapması yasaklandı

10:11 08.04.2026
© AP Photo / Evan Agostini
Kanye West - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2026
© AP Photo / Evan Agostini
Abone ol
Londra’daki Wireless Festival, ana sanatçı Kanye West’in İngiltere’ye girişinin engellenmesi sonrası iptal edildi. Karar, sanatçının geçmişteki açıklamaları nedeniyle artan tepkilerin ardından geldi.
İngiltere’nin en büyük müzik etkinliklerinden biri olan Wireless Festival, ana sahne sanatçısı Kanye West’in ülkeye girişinin engellenmesi sonrası iptal edildi. Festival organizatörü, tüm biletlerin iade edileceğini duyurdu.
Daha önce festivalin üç gün sürecek programında sahne alacağı açıklanan West’in katılımı, son yıllarda yaptığı antisemitik açıklamalar nedeniyle hem siyasi çevrelerden hem de sivil toplum kuruluşlarından tepki çekmişti. Tepkilerin ardından etkinliğin ana sponsorları arasında yer alan Pepsi ve Diageo desteklerini çekmişti.

West'in İngiltere'ye girişi yasaklandı

Ülkedeki geniş çaplı tepkilerin ardından İngiliz yetkililer, West'in İngiltere'de bulunmasının kamu yararına olmayacağını belirterek şarkıcının ülkeye girişini yasakladıklarını duyurdular.
Öncesinde İngiltere Başbakanı Keir Starmer, West’in festivalde sahne alacak olmasını 'derin endişe verici' olarak nitelendirmiş, sanatçının ülkeye girişine izin verilmemesi gerektiğini ifade etmişti.
Kararın ardından festival organizatörleri tarafından yapılan açıklamada, “Wireless Festival'i iptal edilmiştir ve tüm bilet sahiplerine geri ödeme yapılacaktır” denildi. Açıklamada ayrıca antisemitizmin her türlüsünün kabul edilemez olduğu vurgulandı.
West ise karardan saatler önce yaptığı açıklamada Londra’ya gelerek müziği aracılığıyla “birlik, barış ve sevgi mesajı vermek” istediğini belirtmiş, İngiltere’deki Yahudi toplumu temsilcileriyle görüşmeye açık olduğunu ifade etmişti. Sanatçı, geçmişteki söylemleri nedeniyle özür dilediğini ancak değişimi eylemleriyle göstermesi gerektiğini kabul ettiğini dile getirmişti.
Öte yandan, antisemitizmle mücadele eden kuruluşlar hükümetin kararını destekledi. İngiltere’deki Yahudi toplumunu temsil eden kurumlar da West’in ülkeye girişinin engellenmesini memnuniyetle karşıladı.
West en son 2015 yılında Glastonbury Festivali’nde İngiltere’de sahne almıştı.
Kanye West - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2026
YAŞAM
Kanye West'e 'boykot çağrısı': Sahne alacağı festival öncesi sponsorlar desteğini çekti
Dün, 11:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала