İsrail, Somaliland’e ilk büyükelçisini atadı
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar, Michael Lotem’i İsrail’in Somaliland’e atanan ilk büyükelçisi olarak görevlendirdi. 15.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-15T21:28+0300
21:28 15.04.2026
© Fotoğraf : Michael Lotem Xİsrail'in Somaliland Büyükelçisi Michael Lotem
İsrail'in Somaliland Büyükelçisi Michael Lotem
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar, Michael Lotem’i İsrail’in Somaliland’e atanan ilk büyükelçisi olarak görevlendirdi.
Dışişleri Bakanlığı’nın yurtdışı temsilcilik atamalarını yapan komite, iki yeni diplomatik atamayı onayladı.
Yahel Vilan, İsrail’in Singapur ve Doğu Timor büyükelçisi olarak atanırken; şu anda Afrika’ya yönelik yerleşik olmayan ekonomik büyükelçi olarak görev yapan Michael Lotem, İsrail’in Somaliland’e atanan ilk büyükelçisi oldu.
Lotem daha önce İsrail’in Kenya, Azerbaycan ve Kazakistan büyükelçisi olarak görev yapmıştı. İlk aşamada Somaliland’de yerleşik olmayan büyükelçi olarak görev yapacağı belirtildi.
Öte yandan İsrail, Aralık 2025’te Somaliland’i resmen tanıyan ilk ülke olmuştu.
Somaliland bayrağı ve haritası - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2026
DÜNYA
İsrail’in Somaliland planı gündemde: Aden Körfezi’nde yeni üs iddiası
11 Mart, 19:21
