İsrail, Somaliland’e ilk büyükelçisini atadı
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar, Michael Lotem’i İsrail’in Somaliland’e atanan ilk büyükelçisi olarak görevlendirdi. 15.04.2026, Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı’nın yurtdışı temsilcilik atamalarını yapan komite, iki yeni diplomatik atamayı onayladı.Yahel Vilan, İsrail’in Singapur ve Doğu Timor büyükelçisi olarak atanırken; şu anda Afrika’ya yönelik yerleşik olmayan ekonomik büyükelçi olarak görev yapan Michael Lotem, İsrail’in Somaliland’e atanan ilk büyükelçisi oldu.Lotem daha önce İsrail’in Kenya, Azerbaycan ve Kazakistan büyükelçisi olarak görev yapmıştı. İlk aşamada Somaliland’de yerleşik olmayan büyükelçi olarak görev yapacağı belirtildi.Öte yandan İsrail, Aralık 2025’te Somaliland’i resmen tanıyan ilk ülke olmuştu.
