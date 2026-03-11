https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/israilin-somaliland-plani-gundemde-aden-korfezinde-yeni-us-iddiasi-1104183311.html

İsrail’in Somaliland planı gündemde: Aden Körfezi’nde yeni üs iddiası

İsrail'in Somaliland planı gündemde: Aden Körfezi'nde yeni üs iddiası

Amerikan basını, İsrail'in, Yemen'deki Husilere karşı operasyon yürütmek amacıyla Somali'den ayrılan Somaliland bölgesinde askeri üs kurmayı değerlendirdiğini...

Amerikan basınında yer alan haberlere göre İsrail, Somali’den ayrılan ve uluslararası alanda sınırlı tanınan Somaliland bölgesinde askeri üs kurma ihtimalini değerlendiriyor. Söz konusu adımın, Yemen’deki Husi hareketine karşı istihbarat toplama ve operasyon yürütme amacı taşıdığı öne sürüldü.Haberde, Somalilandlı iki yetkilinin anonim olarak yaptığı açıklamalara dayandırılan bilgilere yer verildi. Buna göre bölgenin, İsrail’e istihbarat faaliyetleri ve askeri operasyonlar için alan sağlayabileceği ifade edildi.'Üs için sahil bölgelerinde inceleme yapılıyor'Amerikan basınında yer alan bilgilere göre İsrailli güvenlik yetkililerinin daha önce Somaliland kıyılarını ziyaret ederek olası üs veya askeri tesis alanlarını incelediği ileri sürüldü.İddiaya göre planlanan tesisin Yemen’e yaklaşık 260 kilometre uzaklıkta, Aden Körfezi’nin karşı kıyısında yer alabileceği belirtildi. Bu konumun, Husi hareketini izlemek ve Kızıldeniz hattındaki gelişmeleri takip etmek açısından stratejik bir nokta olabileceği aktarıldı.Somaliland yönetiminden bir yetkilinin de “Güvenlik konusunda stratejik bir ilişki kurulabilir” değerlendirmesinde bulunduğu ve konunun ilerleyen süreçte askeri iş birliği kapsamında değerlendirilebileceği ifade edildi.Somaliland’ın jeopolitik önemi artıyorHaberde ayrıca Somaliland’ın stratejik konumunun son yıllarda daha fazla dikkat çektiği aktarıldı.Bölgedeki Berbera limanı ve askeri hava pistinin daha önce Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan anlaşmalar kapsamında geliştirilmesi, Somaliland’ın Aden Körfezi çevresindeki askeri ve lojistik ağlarda önemli bir konuma geldiği şeklinde yorumlandı.Somaliland, 1991 yılında Somali’den tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmiş, ancak uzun yıllar boyunca uluslararası alanda geniş bir tanınma elde edememişti.

