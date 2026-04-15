İsrail pozitif görüşmelere karşın Lübnan’ı bombaladı, BM’den kınama
İsrail pozitif görüşmelere karşın Lübnan'ı bombaladı, BM'den kınama
ABD'nin başkenti Washington'da yapılan görüşmeye rağmen İsrail ordusu, son 24 saatte Lübnan'ın güneyinde 200'den fazla noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu... 15.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-15T16:30+0300
2026-04-15T16:46+0300
16:30 15.04.2026 (güncellendi: 16:46 15.04.2026)
© REUTERS Mohamad ZanatyLübnan'an Saadiyat bölgesinde İsrail saldırısının hedefi olan bölgeden
Lübnan'an Saadiyat bölgesinde İsrail saldırısının hedefi olan bölgeden - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2026
ABD'nin başkenti Washington'da yapılan görüşmeye rağmen İsrail ordusu, son 24 saatte Lübnan'ın güneyinde 200'den fazla noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu. BM’den kınama geldi. Sputnik muhabiri, olay yerinden görüntüleri aktardı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde 200'den fazla noktanın hedef alındığı kaydedilen açıklamada, hava kuvvetlerinin Lübnan'ın güneyinde işgali genişleten kara birliklerine destek verdiği ifade edildi.
Açıklamada, son 24 saatte vurulan hedefler arasında askeri altyapılar ile yaklaşık 20 füze rampasının bulunduğu iddia edildi.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler uzmanlarının İsrail'in bu ayın başlarında Lübnan'a yönelik bombalamalarını "yasa dışı saldırganlık ve ayrım gözetmeyen bombalama kampanyası" olarak kınadığını belirtti.
Uzmanların açıklamasında, "Bu öz savunma değil. Bu, BM Şartı'nın açık bir ihlali, barış umutlarının kasıtlı olarak yok edilmesi ve çok taraflılığa ve BM temelli uluslararası düzene bir hakarettir" ifadelerine yer verildi.

Dün ABD’de görüşüldü

Washington'da dün İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda başlayan görüşmeden, karşılıklı olarak kararlaştırılan bir zaman ve yerde doğrudan müzakerelere başlanması kararı çıkmıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 bin 124 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.
Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.
