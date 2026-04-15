Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
İran’dan 'ateşkes uzatıldı' iddialarına ilişkin açıklama: Görüşmeler sürüyor
İran’dan 'ateşkes uzatıldı' iddialarına ilişkin açıklama: Görüşmeler sürüyor
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ateşkesin uzatıldığına dair haberlerin teyit edilmediğini açıkladı. Tahran, Pakistan arabuluculuğunda mesaj... 15.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-15T15:26+0300
2026-04-15T15:26+0300
dünya
pakistan
i̇ran
tahran
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ateşkesin uzatıldığına yönelik uluslararası basında yer alan haberlerin doğrulanmadığını duyurdu.Bekayi, İran medyasında yer alan haberlerde, son günlerde gündeme gelen ateşkes uzatma iddialarının doğrulanmadığını belirterek yeni görüşmeler için henüz bir tarih belirlenmediğini' belirtti.Pakistan'da ABD ile gerçekleştirilen görüşmelerde savaşın tamamen sona erdirilmesi ve İran'ın haklarının hayata geçirilmesi konularının ele alındığını belirten Bekayi, İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılması ve savaşın yol açtığı zararların tazmin edilmesi konularının da görüşüldüğünü belirtti.Ayrıca, İslamabad’da yürütülen temasların ardından taraflar arasında mesaj alışverişinin sürdüğü belirtildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Pakistan’ın arabuluculuğunda devam eden süreçte Tahran’ın tutumunun net olduğunu vurguladı.İranlı sözcü, “Geçen pazar gününden bu yana mesaj alışverişi sürüyor. Pakistanlı arabuluculardan mesajlar aldık ve tavrımız açık” dedi.Görüşmelerin devam edebileceğine işaret eden İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Pakistan’dan bir heyetin yeniden İran’a gelme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.
pakistan
i̇ran
tahran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
pakistan, i̇ran, tahran
pakistan, i̇ran, tahran

İran’dan 'ateşkes uzatıldı' iddialarına ilişkin açıklama: Görüşmeler sürüyor

15:26 15.04.2026
© REUTERS Majid-Asgaripourİran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2026
© REUTERS Majid-Asgaripour
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ateşkesin uzatıldığına dair haberlerin teyit edilmediğini açıkladı. Tahran, Pakistan arabuluculuğunda mesaj trafiğinin sürdüğünü bildirdi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ateşkesin uzatıldığına yönelik uluslararası basında yer alan haberlerin doğrulanmadığını duyurdu.
Bekayi, İran medyasında yer alan haberlerde, son günlerde gündeme gelen ateşkes uzatma iddialarının doğrulanmadığını belirterek yeni görüşmeler için henüz bir tarih belirlenmediğini' belirtti.
Pakistan'da ABD ile gerçekleştirilen görüşmelerde savaşın tamamen sona erdirilmesi ve İran'ın haklarının hayata geçirilmesi konularının ele alındığını belirten Bekayi, İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılması ve savaşın yol açtığı zararların tazmin edilmesi konularının da görüşüldüğünü belirtti.
Ayrıca, İslamabad’da yürütülen temasların ardından taraflar arasında mesaj alışverişinin sürdüğü belirtildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Pakistan’ın arabuluculuğunda devam eden süreçte Tahran’ın tutumunun net olduğunu vurguladı.
İranlı sözcü, “Geçen pazar gününden bu yana mesaj alışverişi sürüyor. Pakistanlı arabuluculardan mesajlar aldık ve tavrımız açık” dedi.
Görüşmelerin devam edebileceğine işaret eden İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Pakistan’dan bir heyetin yeniden İran’a gelme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.
