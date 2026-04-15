İran: ABD’nin ablukası sürerse Hürmüz, Basra ve Kızıldeniz’de ticareti engelleriz
ABD'nin deniz ablukasının devam etmesi durumunda, İran ordusunun Umman Körfezi, Basra Körfezi ve Kızıldeniz'de normal ticaret akışını aksatacağı belirtildi. 15.04.2026, Sputnik Türkiye
14:12 15.04.2026 (güncellendi: 14:18 15.04.2026)
İran Silahlı Kuvvetleri Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, İran limanlarına abluka uygulayan ABD’yi tehdit etti.
Abdullahi, “Eğer ABD’li saldırgan İran'ı denizde abluka altına alma ve ticari gemiler ile İran tankerleri için tehlikeli koşullar yaratma yönündeki yasadışı eylemlerine devam etmek istiyorsa, ABD'nin bu adımı ateşkes ihlalinin bir habercisi olarak değerlendirilecek. Bu durumda, İran Silahlı Kuvvetleri Basra Körfezi, Umman Denizi ve Kızıldeniz bölgesinde ihracat ve ithalatın devam etmesine izin vermeyecek” ifadesini kullandı.
İranlı komutan, ülkenin ulusal egemenliğini ve çıkarlarını savunmak için kararlı bir şekilde hareket edeceklerinin altını çizdi.
