İran'a abluka krizi: 'Bu hamle savaşı bitirmekten ziyade çok cepheli bir çatışmaya dönüştürme olasılığına sahip’

Sputnik Türkiye

ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukası kararının ardından kriz tırmanıyor. Çin bağlantılı bazı gemilerin ablukayı aştığı belirtilirken, İran da...

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan itibarıyla İran limanlarına giriş ve çıkış yapan tüm deniz trafiğine yönelik deniz ablukası başlatılacağını açıklamış, İran limanlarına giren ve çıkan tüm gemileri kapsayacağını ve bunun ülke ayrımı yapılmaksızın “tarafsız” şekilde uygulanacağını duyurmuştu. Kararın açıklanmasının ardından Çin bağlantılı gemileri ablukayı aştı. Bugün ise İran'dan yapılan açıklamalara göre ABD'nin deniz ablukasının devam etmesi durumunda, İran ordusunun Umman Körfezi, Basra Körfezi ve Kızıldeniz'de normal ticaret akışını aksatacağı belirtildi. Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel, Sputnik'e değerlendirdi. 'Bu durum İran için ekonomik bir baskılama birçok tedarik zincirinin İran’a ulaşamaması demek' Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel, ABD'nin İran'a denizi ablukası kararını şöyle açıkladı: 'Bu abluka İran'ı ekonomik olarak daha da kötüleştirecek' Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel, bu ablukanın amacının ”İran'ı ekonomik olarak daha da kötüleştirecek daha da can damarlarına etki etmek ve içeride İran halkınındaki huzursuzluğu arttırmak" olduğunun altını çizerek "İçerdeki ekonomik sıkıntıların toplumsal huzursuzlığa yol açmasıyla İran’da bir rejim değişikliği beklentisi de planlamış olabilir" dedi. 'İran bu durumda pasif kalmayacak, asimetrik bir şekilde ABD ile mücadele edecektir' Yücel, İran’ın ABD’nin abluka kararına karşı pasif kalmayacağını belirtti: 'Bu hamle savaşı kısa sürede bitirmekten ziyade daha uzun, daha yıpratıcı ve çok cepheli bir çatışmaya dönüştürme olasılığına sahip’ Yücel, son olarak krizi büyüme riskine dikkat çekti:

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

