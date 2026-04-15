Çinli uzman: Rusya ve Çin, Batı'nın 'jeopolitik macerasına' karşı sarsılmaz bir enerji kalkanı oluşturuyor

Sputnik Türkiye

Çinli uzman Qian, Rusya ve Çin'in karasal enerji hatları sayesinde Hürmüz ve Malakka gibi riskli rotalara olan bağımlılığını kırdığını belirterek bu... 15.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-15T16:35+0300

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un küresel ekonomiyi ve enerji piyasalarını yıkıma sürükleyebilecek 'agresif maceracılığa' karşı Rusya ve Çin'in ortak duruşuna dikkat çekmesi akademik dünyada geniş yankı buldu.Sputnik'e konuşan Chahar Enstitüsü ve Güneybatı Ulaştırma Üniversitesi Bölgesel Araştırmalar Merkezi'nden Dr. Qian Yaxu, Lavrov'un sözlerinin modern enerji mücadelesinin temel mantığını tek cümlede özetlediğini kaydetti.Enerji kaynaklarının baskı aracına dönüştürülmesiKüresel petrol trafiğinin 'yakıt valfi' olarak nitelendirilen Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolün kaybedilmesinin tehlikelerine dikkat çeken Qian, bu durumun Batı’nın jeopolitik emelleri için dünya ekonomisini rehin almasına kapı aralayabileceğini ifade etti. Enerji kaynaklarının birer baskı aracına dönüştürülmek istendiğini savunan Çinli uzman, ülkelerin bu süreçte taraf seçmeye zorlandığı bir tablonun ortaya çıktığını belirtti.Karasal hatlarla kurulan enerji can simidiRusya ve Çin'in mevcut krize karşı koyabilecek stratejik araçlara sahip olduğunu vurgulayan Qian, özellikle karasal boru hatlarının sağladığı güvenliğe işaret etti. İki ülkenin Hürmüz ve Malakka gibi yüksek riskli deniz yollarını devre dışı bırakan kara rotalarına sahip olduğunu hatırlatan Qian, "Bu durum, başka hiçbir ülkenin sahip olmadığı karasal bir enerji can simidi oluşturuyor" değerlendirmesinde bulundu.Rusya-Çin işbirliği dengeleyici güçOrtadoğu’da yaşanan mevcut krizlerin aslında çok kutuplu bir dünyanın inşasına ivme kazandırdığını belirten Qian, bu dönüşümde Rusya ve Çin arasındaki etkileşimin hayati bir rol oynadığını savundu. Uzman, iki dev arasındaki stratejik ortaklığın, ABD’nin jeopolitik macera eğilimini dizginleyebilecek ve küresel istikrarı koruyabilecek 'dengeleyici bir güç' olarak öne çıktığını vurguladı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

