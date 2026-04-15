İran: ABD ve İsrail’in saldırılarında 160 UNESCO kültürel miras alanı hedef oldu

İran UNESCO Milli Komisyonu Genel Sekreteri Hasan Firtusi, ülkede yaklaşık 160 kültürel miras alanının ABD ve İsrail’in bombardımanları sırasında vurulduğunu... 15.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-15T00:07+0300

İran’daki kültürel miras alanları, ABD ve İsrail’in düzenlediği bombardımanların hedefi oldu. İran UNESCO Milli Komisyonu Genel Sekreteri Hasan Firtusi, Sputnik’e verdiği demeçte, ülkede çok sayıda tarihi ve kültürel yapının saldırılardan etkilendiğini söyledi.Firtusi, bu alanların bir kısmının ulusal, bir kısmının da UNESCO nezdinde tescilli kültürel miras kapsamında olduğunu belirtti.Genel sekreter, sahadaki güvenlik durumunun son derece olumsuz olduğunu vurgulayarak, bu nedenle UNESCO’nun şu ana kadar zararın boyutunu incelemek üzere uluslararası uzman misyonlarını İran’a gönderemediğini ifade etti.Firtusi, kültürel miras alanlarına yönelik saldırıların yalnızca İran’ın tarihi ve kimliğine değil, aynı zamanda tüm insanlığın ortak kültürel değerlerine yönelik bir tehdit olduğunu vurguladı.

