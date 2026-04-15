Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260415/iran-abd-ve-israilin-saldirilarinda-160-unesco-kulturel-miras-alani-hedef-oldu-1105019072.html
İran: ABD ve İsrail’in saldırılarında 160 UNESCO kültürel miras alanı hedef oldu
Sputnik Türkiye
İran UNESCO Milli Komisyonu Genel Sekreteri Hasan Firtusi, ülkede yaklaşık 160 kültürel miras alanının ABD ve İsrail'in bombardımanları sırasında vurulduğunu... 15.04.2026, Sputnik Türkiye
dünya
i̇ran
i̇srail
abd
unesco
kültürel miras
uygarlık
tarih
kültür
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1f/1104637151_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_ccf08dca7f3022abae4521576b1efb8f.jpg
İran’daki kültürel miras alanları, ABD ve İsrail’in düzenlediği bombardımanların hedefi oldu. İran UNESCO Milli Komisyonu Genel Sekreteri Hasan Firtusi, Sputnik’e verdiği demeçte, ülkede çok sayıda tarihi ve kültürel yapının saldırılardan etkilendiğini söyledi.Firtusi, bu alanların bir kısmının ulusal, bir kısmının da UNESCO nezdinde tescilli kültürel miras kapsamında olduğunu belirtti.Genel sekreter, sahadaki güvenlik durumunun son derece olumsuz olduğunu vurgulayarak, bu nedenle UNESCO’nun şu ana kadar zararın boyutunu incelemek üzere uluslararası uzman misyonlarını İran’a gönderemediğini ifade etti.Firtusi, kültürel miras alanlarına yönelik saldırıların yalnızca İran’ın tarihi ve kimliğine değil, aynı zamanda tüm insanlığın ortak kültürel değerlerine yönelik bir tehdit olduğunu vurguladı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1f/1104637151_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ea8eed70a569ce811b4520509d09b03e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
© İran KızılayıHosseinieh Azam Zencan Camii
Hosseinieh Azam Zencan Camii - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2026
© İran Kızılayı
Abone ol
İran UNESCO Milli Komisyonu Genel Sekreteri Hasan Firtusi, ülkede yaklaşık 160 kültürel miras alanının ABD ve İsrail’in bombardımanları sırasında vurulduğunu açıkladı. Firtusi, güvenlik koşulları nedeniyle UNESCO’nun henüz zarar tespitine yönelik uluslararası misyon gönderemediği belirtti.
İran’daki kültürel miras alanları, ABD ve İsrail’in düzenlediği bombardımanların hedefi oldu. İran UNESCO Milli Komisyonu Genel Sekreteri Hasan Firtusi, Sputnik’e verdiği demeçte, ülkede çok sayıda tarihi ve kültürel yapının saldırılardan etkilendiğini söyledi.
Modern İran’ın uygarlığını, tarihini ve coğrafyasını yansıtan yaklaşık 160 kültürel miras alanı saldırıların hedefi oldu.
Firtusi, bu alanların bir kısmının ulusal, bir kısmının da UNESCO nezdinde tescilli kültürel miras kapsamında olduğunu belirtti.
Genel sekreter, sahadaki güvenlik durumunun son derece olumsuz olduğunu vurgulayarak, bu nedenle UNESCO’nun şu ana kadar zararın boyutunu incelemek üzere uluslararası uzman misyonlarını İran’a gönderemediğini ifade etti.
Firtusi, kültürel miras alanlarına yönelik saldırıların yalnızca İran’ın tarihi ve kimliğine değil, aynı zamanda tüm insanlığın ortak kültürel değerlerine yönelik bir tehdit olduğunu vurguladı.
Donald Trump, kendini İsa peygamber gibi resmeden bir yapay zeka çizimi paylaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2026
DÜNYA
Kendini İsa olarak resmeden Trump, Papa'ya 'Kendine çeki düzen versin' dedi, tepkiler üzerini paylaşımı sildi
13 Nisan, 14:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала