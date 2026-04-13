Kendini İsa olarak resmeden Trump'tan Papa'ya sert çıkış: 'Kendine çeki düzen versin'

ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşına karşı çıkan Papa Leo’ya sert sözlerle yüklendi. Papa’yı “zayıf” ve “dış politikada kötü” olmakla suçlayan Trump’ın... 13.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-13T14:20+0300

ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşına yönelik eleştirileri nedeniyle Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Leo’yu hedef aldı.Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Papa’yı doğrudan hedef alarak, “suçla mücadelede zayıf” ve “dış politikada kötü” olmakla suçladı.Aynı paylaşımda kendisini Hz. İsa’ya benzeten bir görsel paylaşması ise tartışmaları daha da alevlendirdi.Gerilimin nedeni: İran savaşıWashington ile Vatikan arasındaki gerilimin merkezinde, Papa Leo’nun ABD-İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonlarına açık şekilde karşı çıkması bulunuyor.Papa, daha önce yaptığı açıklamalarda Trump’ın İran medeniyetini yok etme tehdidini “kabul edilemez” olarak nitelendirmiş, ayrıca ABD’nin göçmen politikalarını da eleştirmişti.Trump: Kendine çeki düzen versinTrump, Papa’ya yönelik sert ifadelerini sürdürerek,dedi.ABD Başkanı, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada ise Papa için“Büyük bir hayranı değilim”ifadelerini kullandı.Papa Leo’dan geri adım yokVatikan cephesinden gelen açıklamalar ise tansiyonu düşürmek yerine daha net bir duruş ortaya koydu.Reuters’a konuşan Papa Leo, Trump ile polemiğe girmek istemediğini belirterek,ifadelerini kullandı.'Savaşa karşı konuşmaya devam edeceğim'Papa, savaş karşıtı tutumunu sürdüreceğini açık bir dille vurgulayarak şu mesajı verdi:Dünyada artan sivil kayıplara dikkat çeken Papa,dedi.'Ben siyasetçi değilim' vurgusuPapa Leo, açıklamalarında dini liderlik rolüne dikkat çekerek,ifadeleriyle pozisyonunu netleştirdi.Küresel gerilimde yeni cephe: Vatikan–Washington hattıTrump ile Papa Leo arasındaki bu sert söz düellosu, yalnızca kişisel bir polemik değil, aynı zamanda İran savaşı, küresel diplomasi, din ve siyaset ilişkisi gibi başlıkları da yeniden gündemin merkezine taşıdı.Uzmanlara göre, bu gerilim önümüzdeki süreçte hem ABD iç siyaseti hem de uluslararası kamuoyu açısından önemli yansımalar doğurabilir.

