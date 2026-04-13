Kendini İsa olarak resmeden Trump'tan Papa'ya sert çıkış: 'Kendine çeki düzen versin'
ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşına karşı çıkan Papa Leo’ya sert sözlerle yüklendi. Papa’yı “zayıf” ve “dış politikada kötü” olmakla suçlayan Trump’ın... 13.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-13T14:20+0300
vatikan
truth social
washington
i̇ran
donald trump
haberler
abd
i̇sa
abd
dünya
ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşına karşı çıkan Papa Leo’ya sert sözlerle yüklendi. Papa’yı “zayıf” ve “dış politikada kötü” olmakla suçlayan Trump’ın açıklamaları, Vatikan ile Washington arasında gerilimi tırmandırdı. Papa Leo ise geri adım atmayarak “Savaşa karşı konuşmaya devam edeceğim” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşına yönelik eleştirileri nedeniyle Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Leo’yu hedef aldı.
Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Papa’yı doğrudan hedef alarak, “suçla mücadelede zayıf” ve “dış politikada kötü” olmakla suçladı.
Aynı paylaşımda kendisini Hz. İsa’ya benzeten bir görsel paylaşması ise tartışmaları daha da alevlendirdi.
Gerilimin nedeni: İran savaşı
Washington ile Vatikan arasındaki gerilimin merkezinde, Papa Leo’nun ABD-İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonlarına açık şekilde karşı çıkması bulunuyor.
Papa, daha önce yaptığı açıklamalarda Trump’ın İran medeniyetini yok etme tehdidini “kabul edilemez” olarak nitelendirmiş, ayrıca ABD’nin göçmen politikalarını da eleştirmişti.
Trump: Kendine çeki düzen versin
Trump, Papa’ya yönelik sert ifadelerini sürdürerek,
“Leo’nun Papa olarak kendine çeki düzen vermesi gerekiyor”
ABD Başkanı, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada ise Papa için
“Büyük bir hayranı değilim”
Papa Leo’dan geri adım yok
Vatikan cephesinden gelen açıklamalar ise tansiyonu düşürmek yerine daha net bir duruş ortaya koydu.
Reuters’a konuşan Papa Leo, Trump ile polemiğe girmek istemediğini belirterek,
“İncil’in mesajının bazı kişiler tarafından bu şekilde istismar edilmesi doğru değil”
'Savaşa karşı konuşmaya devam edeceğim'
Papa, savaş karşıtı tutumunu sürdüreceğini açık bir dille vurgulayarak şu mesajı verdi:
“Barışı teşvik etmek, diyalogu güçlendirmek ve devletler arasında çok taraflı ilişkiler kurmak için savaşa karşı yüksek sesle konuşmaya devam edeceğim.”
Dünyada artan sivil kayıplara dikkat çeken Papa,
“Çok sayıda masum insan ölüyor. Birilerinin ayağa kalkıp daha iyi bir yol olduğunu söylemesi gerekiyor”
'Ben siyasetçi değilim' vurgusu
Papa Leo, açıklamalarında dini liderlik rolüne dikkat çekerek,
“Kilisenin mesajı nettir: ‘Ne mutlu barış yapanlara.’ Ben kendimi bir siyasetçi olarak görmüyorum”
ifadeleriyle pozisyonunu netleştirdi.
Küresel gerilimde yeni cephe: Vatikan–Washington hattı
Trump ile Papa Leo arasındaki bu sert söz düellosu, yalnızca kişisel bir polemik değil, aynı zamanda İran savaşı, küresel diplomasi, din ve siyaset ilişkisi gibi başlıkları da yeniden gündemin merkezine taşıdı.
Uzmanlara göre, bu gerilim önümüzdeki süreçte hem ABD iç siyaseti hem de uluslararası kamuoyu açısından önemli yansımalar doğurabilir.