İran, 270 milyar dolarlık savaş zararının tazmin edilmesini istiyor

Sputnik Türkiye

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarının yol açtığı yıkım için tazminat talep ediyor. Ülke kararlı tutumunu sürdürürken, bölgesel güçler çatışmayı sona erdirmek...

2026-04-15T12:28+0300

Tahran’ın Birleşmiş Milletler temsilcisi salı günü yaptığı açıklamada, beş bölge ülkesinin tazminat ödemesi gerektiğini söyledi. Temsilci, bu ülkelerin topraklarının İran’a yönelik saldırılar için kullanıldığını iddia etti.İran ayrıca, Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilere vergi uygulanmasını içerecek bir ‘Hürmüz Boğazı protokolü’ üzerinden zararların karşılanması fikrini de gündeme getirdi.İran hükümeti sözcüsü Fatma Muhacirani, Sputnik’e yaptığı açıklamada ABD-İsrail savaşının 28 Şubat’ta başlamasından bu yana İran’ın doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 270 milyar dolar zarar gördüğünü belirtti.Üniversiteler, limanlar, hastaneler, okullarMuhacirani, zararların dökümüne dair ayrıntı vermedi, ancak tazminat konusunun geçen hafta Pakistan’da Tahran ile Washington arasında yapılan görüşmelerde ele alındığını ve gelecekteki olası müzakerelerde de gündeme getirileceğini söyledi.Hükümet, İran’ın kritik altyapısına verilen geniş çaplı zararın hala değerlendirildiğini açıkladı. Petrol ve gaz tesisleri, petrokimya şirketleri, çelik ve alüminyum fabrikaları ile askeri kompleksler defalarca hedef alındı. Bu tesislerin tamamen yeniden inşası yıllar alacak.Köprüler, limanlar ve demiryolu ağları, üniversiteler ve araştırma merkezleri ile birçok enerji santrali ve deniz suyunu arıtma tesisleri de doğrudan vuruldu. Çok sayıda hastane, okul ve sivil konut ise hasar gördü ya da yıkıldı.60 sivil uçak da hizmet dışı kaldıSözcü Muhacirani, hafta başında İran devlet medyasına yaptığı açıklamada, ‘mevcut ekonomik gerçekler’in hükümetin evleri zarar gören ya da yıkılan sivillere ödeme yapacak kaynaklara sahip olmadığını gösterdiğini söyledi.Öte yandan, İran Havayolları Birliği Sekreteri Maksud Asadi Samani, İran medyasına yaptığı açıklamada 60 sivil uçağın hizmet dışı kaldığını, bunların 20’sinin tamamen yok edildiğini belirtti.Yetkili, İran’da halen faal durumda olan yaklaşık 160 yolcu uçağı bulunduğunu, bunların çoğunun onlarca yıllık olduğunu ve sıkı ABD yaptırımları nedeniyle parça ve hizmet teminindeki zorluklar yüzünden ancak bakım çalışmalarıyla uçurulabildiğini ifade etti.Samani ayrıca, havayolu şirketlerinin mart ayı sonundaki Nevruz (Pers Yeni Yılı) tatilinde bekledikleri gelirlerin büyük kısmını kaybettiğini ve 40 günlük savaş sürecinde toplam zararlarının 300 trilyon riyali (mevcut kura göre yaklaşık 190 milyon dolar) aştığını söyledi.

