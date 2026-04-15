IMF: Nisan ayı, enerji arzı açısından marttan daha zorlu geçecek

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, petrol ve gaz sevkiyatlarındaki aksamaların ciddi endişe yarattığını, mart ayının zorlu geçtiğini ancak nisan ayının küresel... 15.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-15T18:22+0300

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, nisan ayının küresel enerji tedariki açısından marttan daha zor geçmesinin beklendiğini belirterek, petrol ve doğal gaz sevkiyatlarındaki kesintilerin büyük kaygı yarattığını ifade etti.IMF ve Dünya Bankası’nın Washington’da düzenlenen bahar toplantılarında konuşan Georgieva, enerji piyasalarındaki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.“Mart ayı zor geçti ancak nisanın büyük olasılıkla daha da zor olacağını öngörüyoruz” diyen Georgieva, şunları kaydetti:Georgieva, enerji arzındaki aksamaların hem küresel büyüme hem de enflasyon üzerinde ilave baskı oluşturabileceğine dikkat çekerek, özellikle enerji ithalatçısı ülkelerin üretim ve fiyat istikrarı açısından daha kırılgan hale geldiğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260415/cinli-uzman-rusya-ve-cin-batinin-jeopolitik-macerasina-karsi-sarsilmaz-bir-enerji-kalkani-1105038349.html

