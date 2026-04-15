IMF: Nisan ayı, enerji arzı açısından marttan daha zorlu geçecek
IMF Başkanı Kristalina Georgieva, petrol ve gaz sevkiyatlarındaki aksamaların ciddi endişe yarattığını, mart ayının zorlu geçtiğini ancak nisan ayının küresel... 15.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-15T18:22+0300
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, nisan ayının küresel enerji tedariki açısından marttan daha zor geçmesinin beklendiğini belirterek, petrol ve doğal gaz sevkiyatlarındaki kesintilerin büyük kaygı yarattığını ifade etti.
IMF ve Dünya Bankası’nın Washington’da düzenlenen bahar toplantılarında konuşan Georgieva, enerji piyasalarındaki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
“Mart ayı zor geçti ancak nisanın büyük olasılıkla daha da zor olacağını öngörüyoruz” diyen Georgieva, şunları kaydetti:
28 Şubat’tan önce yola çıkan tankerler artık varış noktalarına ulaştı. Ancak yeni sevkiyatlar yok ve yakın vadede de beklenmiyor. Petrol ve gaz tedarikindeki kesintilerin sonuçlarını büyük bir endişeyle izliyoruz.
Georgieva, enerji arzındaki aksamaların hem küresel büyüme hem de enflasyon üzerinde ilave baskı oluşturabileceğine dikkat çekerek, özellikle enerji ithalatçısı ülkelerin üretim ve fiyat istikrarı açısından daha kırılgan hale geldiğini vurguladı.