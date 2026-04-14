Gülistan Doku soruşturması büyüyor: Dönemin Tunceli Valisi'nin oğlu da gözaltında
Gülistan Doku soruşturması büyüyor: Dönemin Tunceli Valisi'nin oğlu da gözaltında
Tunceli'de 2020 yılından beri kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili olarak aralarında dönemin Tunceli Valisi'nin oğlu Mustafa... 14.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-14T11:13+0300
2026-04-14T11:13+0300
2026-04-14T11:16+0300
türki̇ye
gülistan doku
tuncay sonel
adalet bakanlığı
i̇stanbul
ankara
tunceli
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında aralarında Gülistan’ın erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile dönemin Tunceli Valisi ve halen İçişleri Bakanlığı müfettişi olan Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Dönemin Valisi'nin oğlu da gözaltına alındıAdalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2020'den itibaren devam etmekte olan Gülistan Doku soruşturmasında, cinayet şüphesiyle Tunceli merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ ve İzmir’de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Habertürk'ün haberine göre, aralarında Gülistan’ın erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile dönemin Tunceli Valisi ve halen İçişleri Bakanlığı müfettişi olan Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 13 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Aralarında eski polisler de varGülistan Doku’nun sevgilisi olduğu belirtilen Zeinal Abakarov’un Alanya’da gözaltına alındığı öğrenildi. Abakarov’un üvey babası ve eski polis olduğu ifade edilen Engin Yücer ile annesi Cemile Yücer’in de aynı ilde gözaltına alınan isimler arasında yer aldığı belirtildi.Antalya merkezli operasyonda, Mustafa Türkay Sonel’in o dönem ve halen yakın arkadaşı olduğu, ayrıca kamera kayıtlarında yer aldığı öne sürülen Uğurcan Açıkgöz’ün de gözaltına alındığı aktarıldı. Yine Antalya’da, olay döneminde Tunceli İl Özel İdaresi’nde görev yaptığı belirtilen Erdoğan Elaldı’nın da gözaltına alınanlar arasında olduğu kaydedildi. Ankara’da gözaltına alınan Gökhan Ertok’un ise ihraç edilmiş eski bir polis memuru olduğu, süreçte vali ve korumasıyla irtibatlı olduğu iddia edildi.Elazığ’da gözaltına alınan Savaş Gültürk ile Tunceli’de gözaltına alınan Süleyman Önal’ın, Munzur Üniversitesi’nde kamera sistemlerinden sorumlu görevli oldukları belirtildi. Tunceli’de ayrıca Celal Altaş ve Nurşen Arıkan’ın da gözaltına alındığı bildirildi.Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruması Şükrü Eroğlu, İzmir’de gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.Ne olmuştu?Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu. 21 yaşındaki genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, arama başlatmıştı. Aramalardan bir sonuç elde edilememişti.
türki̇ye
i̇stanbul
ankara
tunceli
gülistan doku, tuncay sonel, adalet bakanlığı, i̇stanbul, ankara, tunceli
gülistan doku, tuncay sonel, adalet bakanlığı, i̇stanbul, ankara, tunceli
Gülistan Doku soruşturması büyüyor: Dönemin Tunceli Valisi'nin oğlu da gözaltında
11:13 14.04.2026 (güncellendi: 11:16 14.04.2026)
Tunceli'de 2020 yılından beri kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili olarak aralarında dönemin Tunceli Valisi'nin oğlu Mustafa Türkay Sonel ve Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov'un da aralarında olduğu 13 kişi gözaltında.
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında aralarında Gülistan’ın erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile dönemin Tunceli Valisi ve halen İçişleri Bakanlığı müfettişi olan Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.
Dönemin Valisi'nin oğlu da gözaltına alındı
Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2020'den itibaren devam etmekte olan Gülistan Doku soruşturmasında, cinayet şüphesiyle Tunceli merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ ve İzmir’de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Habertürk'ün haberine göre, aralarında Gülistan’ın erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile dönemin Tunceli Valisi ve halen İçişleri Bakanlığı müfettişi olan Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 13 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
Aralarında eski polisler de var
Gülistan Doku’nun sevgilisi olduğu belirtilen Zeinal Abakarov’un Alanya’da gözaltına alındığı öğrenildi. Abakarov’un üvey babası ve eski polis olduğu ifade edilen Engin Yücer ile annesi Cemile Yücer’in de aynı ilde gözaltına alınan isimler arasında yer aldığı belirtildi.
Antalya merkezli operasyonda, Mustafa Türkay Sonel’in o dönem ve halen yakın arkadaşı olduğu, ayrıca kamera kayıtlarında yer aldığı öne sürülen Uğurcan Açıkgöz’ün de gözaltına alındığı aktarıldı. Yine Antalya’da, olay döneminde Tunceli İl Özel İdaresi’nde görev yaptığı belirtilen Erdoğan Elaldı’nın da gözaltına alınanlar arasında olduğu kaydedildi. Ankara’da gözaltına alınan Gökhan Ertok’un ise ihraç edilmiş eski bir polis memuru olduğu, süreçte vali ve korumasıyla irtibatlı olduğu iddia edildi.
Elazığ’da gözaltına alınan Savaş Gültürk ile Tunceli’de gözaltına alınan Süleyman Önal’ın, Munzur Üniversitesi’nde kamera sistemlerinden sorumlu görevli oldukları belirtildi. Tunceli’de ayrıca Celal Altaş ve Nurşen Arıkan’ın da gözaltına alındığı bildirildi.
Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruması Şükrü Eroğlu, İzmir’de gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu. 21 yaşındaki genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, arama başlatmıştı. Aramalardan bir sonuç elde edilememişti.