Genel Merkez feshetmişti: MHP'nin yeni İstanbul yönetimi açıklandı

MHP İstanbul İl Teşkilatı ve 39 ilçe teşkilatının fesih kararının ardından yönetime yeni isimler atandı. 15.04.2026

MHP'de geçen hafta alınan kararla birlikte İstanbul il yönetimi de dahil olmak üzere 39 ilçedeki yöneticiler görevden alınmıştı. Fesih kararının ardından İstanbul teşkilatı yönetimine atanan yeni isimler, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız tarafından açıklandı.İstanbul'da yeni yapılanma MHP, İstanbul İl Teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetmesinin ardından yeni bir yapılanmaya gitmiş ve Volkan Yılmaz, MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilmişti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, göreve atanan Yılmaz'la birlikte çalışacak yönetim kurulu üyelerini sosyal medyasından duyurdu:"MHP İstanbul İl Başkanı Sn. Volkan Yılmaz'a, İl Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Ahmet Yasak, Sn. Ömer Çölüoğlu, Sn. Mustafa Kemal Dalan, Sn. Mustafa Karaçam, Sn. Burak Arkaz, Sn. Mehmet Çamur, Sn. Hamit Şahinoğlu, Sn. Mustafa Nohut, Sn. Zafer Yalçın ve diğer kardeşlerimize başarılar diliyorum. İ'la-yı Kelimetullah yolunda dualar sizinle olsun."

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

