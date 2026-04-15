Fransa'da binalarda kombi yasaklandı

Fransa'da binalarda kombi yasaklandı

Sputnik Türkiye

Fransa hükümeti, yeni binalarda gazlı kombilerin yasaklanacağını açıkladı. Karar, konutlar, apartmanlar, ofisler ve ticari alanları kapsayacak. 15.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-15T00:54+0300

2026-04-15T00:54+0300

2026-04-15T00:54+0300

Fransa, fosil yakıtlardan uzaklaşma planı kapsamında 2026 sonundan itibaren inşa edilecek tüm yeni binalarda gazlı kombileri yasaklayacağını duyurdu. Yeni düzenlemenin; konutlar, apartmanlar, ofisler ve ticari alanları kapsayacağı belirtildi. Kararın, Fransa’nın dalgalı küresel enerji fiyatlarına olan bağımlılığını azaltması ve yerli elektrik üretimine dayalı enerji sistemini güçlendirmesi amaçlanıyor. Öte yandan hükümetin, çevreci dönüşüm kapsamında elektrikli araç kullanımını artırmak için sübvansiyonlu araç kiralama programını genişletmeyi planladığı bildirildi.

fransa

Sputnik Türkiye

fransa, avrupa, kombi, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, doğalgaz patlaması, doğalgaz dağıtım merkezi, doğalgaz yatağı