Doğalgazda kademeli tarife dönemi başladı: Destekler tüketim miktarına göre değişecek

Doğalgazda kademeli tarife dönemi başladı: Destekler tüketim miktarına göre değişecek

Sputnik Türkiye

Konut abonelerine yönelik Doğalgazda kademeli tarife uygulaması Nisan itibarıyla devreye girdi. Yeni sistemle belirlenen tüketim limitine kadar yüksek, limit... 04.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-04T10:15+0300

2026-04-04T10:15+0300

2026-04-04T10:15+0300

Konut abonelerine yönelik doğalgazda kademeli tarife uygulaması hayata geçirildi. Yeni düzenlemeyle birlikte, her il için belirlenen tüketim limitine kadar daha yüksek oranlı devlet desteği sağlanacak, bu limitin aşılması halinde ise destek oranı düşecek.İşte yeni sisteme ilişkin en çok merak edilen 11 soru ve yanıtı:1- “Doğalgazda kademeli tarife” uygulaması nedir?Konutlarda belirlenen tüketim limitine kadar mevcut yüksek destekli fiyat uygulanırken, limit aşımında daha düşük destekli fiyatın devreye girdiği sistemdir.2- Doğalgazda neden böyle bir uygulamaya ihtiyaç duyuldu?Tüm abonelere eşit destek verilmesi yerine, yüksek tüketim yapanların daha az desteklenmesi hedeflenerek daha adil bir destek sistemi oluşturulması amaçlandı.3- Düzenleme kimleri kapsıyor?Uygulama yalnızca konut abonelerini kapsıyor. Sanayi kuruluşları ve ticarethaneler kapsam dışında bırakıldı.4- Tüketim limiti nasıl belirlenecek?Her il için son 5 yılın tüketim verileri esas alınarak ortalama hesaplanacak ve bu ortalamanın yüzde 75 fazlası limit olarak belirlenecek.5- Limit aşılırsa ne olacak?Belirlenen limitin aşılması durumunda tüketimin tamamı için daha düşük destekli fiyat uygulanacak.6- Merkezi sistemle ısınan sitelerde uygulama nasıl olacak?Toplam tüketim hane sayısına bölünecek. Kişi başına düşen tüketim limitin üzerindeyse tüm haneler düşük destekli tarifeden yararlanacak.7- Yeni uygulamadan kaç kişi etkilenecek?Toplam abonelerin yaklaşık yüzde 12’sinin uygulamadan etkilenmesi bekleniyor.8- Bu aboneler toplam tüketimin ne kadarını oluşturuyor?Etkilenecek aboneler, konutlardaki toplam Doğalgaz tüketiminin yüzde 36’sını gerçekleştiriyor.9- Kimler uygulamadan muaf tutulacak?Şehit yakınları, muharip ve malul gaziler ile ibadethaneler, cemevleri ve Kur’an kursları uygulama dışında kalacak.10- Yüksek tüketim sonrası destek tekrar alınabilecek mi?Evet. Bir ay limit üstü tüketim yapan aboneler, sonraki ay tüketimlerini düşürmeleri halinde yeniden yüksek destekli tarifeden yararlanabilecek.11- Ödeme güçlüğü çekenler destek alabilecek mi?Evet. Vatandaşlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvurarak Doğalgaz desteği alabilecek.

türki̇ye

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

doğalgaz, tarife