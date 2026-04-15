CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Türkiye'nin en acil gündemlerinden biri artık okul güvenliği olmalı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Türkiye'nin en acil gündemlerinden biri artık okul güvenliği olmalı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, okullarda meydana gelen saldırılarla ilgili yaptığı paylaşımda okulların güvenliğine dikkat çekti.
2026-04-15T16:54+0300
2026-04-15T16:54+0300
2026-04-15T16:54+0300
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta gerçekleşen okullara yönelik saldırılarla ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye'nin en acil gündemlerinden biri artık okul güvenliği olmalıdır." dedi. Özel, olayı duymalarının ardından 4 kişilik bir heyeti Kahramanmaraş'a gönderdiklerini belirtirken "Ataması yapılmamış uzman çavuşlarımız arasından 65 bin güvenlik görevlisi derhal okullarımıza atanmalıdır. Okulların güvenliği devletimize emanettir" ifadelerini kullandı. Okullarda can güvenliğimiz yok diye haykırmıştıCHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medyasından yaptığı açıklamada saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı ve yaralananlara da acil şifa dilerdi. Özel, "Olayı duyar duymaz, partimizden 4 kişilik bir heyeti Kahramanmaraş'a görevlendirdik. Arkadaşlarımız, hem acıyı paylaşacak hem ailelerin ihtiyaçlarıyla ilgilenecek hem de olayın tüm yönlerini yerinde inceleyecekler. Fatma öğretmen hayattayken, 'Okullarda can güvenliğimiz yok' diye haykırmıştı. Ne yazık ki o feryat duyulmadı. Ne etkili bir tedbir alındı ne caydırıcı bir önlem geliştirildi." açıklamasında bulundu.65 bin güvenlik görevlisi derhal okullarımıza atanmalıÖzel, bugün gelinen noktada okullardaki şiddetin münferit olaylarla açıklanamayacağını belirterek, şunları kaydetti:"Bu mesele, büyüyen ve derinleşen bir güvenlik zafiyetine dönüşmüştür. Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, eğitim emekçilerimizin can güvenliğini sağlamak devletin en temel görevidir. Türkiye'nin en acil gündemlerinden biri artık okul güvenliği olmalıdır. Okullarda giriş çıkış denetimlerinin eksiksiz sağlanması, güvenlik personeli sayısının artırılması, kamera sistemlerinin güçlendirilmesi, okul çevrelerinde kolluk devriyelerinin sıklaştırılması ve acil kriz planlarının hazırda tutulması artık zorunluluktur. Diğer tedbirlerle birlikte, daha önce önerdiğimiz gibi, ataması yapılmamış uzman çavuşlarımız arasından 65 bin güvenlik görevlisi derhal okullarımıza atanmalıdır. Okulların güvenliği devletimize emanettir. Bu konuda artık hiçbir ihmal, hiçbir eksiklik mazur görülemez."
özgür özel, kahramanmaraş, silahlı saldırı, toplu silahlı saldırı, okul saldırısı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Türkiye'nin en acil gündemlerinden biri artık okul güvenliği olmalı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, okullarda meydana gelen saldırılarla ilgili yaptığı paylaşımda okulların güvenliğine dikkat çekti.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta gerçekleşen okullara yönelik saldırılarla ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye'nin en acil gündemlerinden biri artık okul güvenliği olmalıdır." dedi. Özel, olayı duymalarının ardından 4 kişilik bir heyeti Kahramanmaraş'a gönderdiklerini belirtirken "Ataması yapılmamış uzman çavuşlarımız arasından 65 bin güvenlik görevlisi derhal okullarımıza atanmalıdır. Okulların güvenliği devletimize emanettir" ifadelerini kullandı.
Okullarda can güvenliğimiz yok diye haykırmıştı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medyasından yaptığı açıklamada saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı ve yaralananlara da acil şifa dilerdi. Özel, "Olayı duyar duymaz, partimizden 4 kişilik bir heyeti Kahramanmaraş'a görevlendirdik. Arkadaşlarımız, hem acıyı paylaşacak hem ailelerin ihtiyaçlarıyla ilgilenecek hem de olayın tüm yönlerini yerinde inceleyecekler. Fatma öğretmen hayattayken, 'Okullarda can güvenliğimiz yok' diye haykırmıştı. Ne yazık ki o feryat duyulmadı. Ne etkili bir tedbir alındı ne caydırıcı bir önlem geliştirildi." açıklamasında bulundu.
65 bin güvenlik görevlisi derhal okullarımıza atanmalı
Özel, bugün gelinen noktada okullardaki şiddetin münferit olaylarla açıklanamayacağını belirterek, şunları kaydetti:
"Bu mesele, büyüyen ve derinleşen bir güvenlik zafiyetine dönüşmüştür. Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, eğitim emekçilerimizin can güvenliğini sağlamak devletin en temel görevidir. Türkiye'nin en acil gündemlerinden biri artık okul güvenliği olmalıdır. Okullarda giriş çıkış denetimlerinin eksiksiz sağlanması, güvenlik personeli sayısının artırılması, kamera sistemlerinin güçlendirilmesi, okul çevrelerinde kolluk devriyelerinin sıklaştırılması ve acil kriz planlarının hazırda tutulması artık zorunluluktur. Diğer tedbirlerle birlikte, daha önce önerdiğimiz gibi, ataması yapılmamış uzman çavuşlarımız arasından 65 bin güvenlik görevlisi derhal okullarımıza atanmalıdır. Okulların güvenliği devletimize emanettir. Bu konuda artık hiçbir ihmal, hiçbir eksiklik mazur görülemez."