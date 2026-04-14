Sadettin Saran'dan son 5 maç için rekor prim: Rakam dudak uçuklattı
Süper Lig'de sezonun son 5 haftasına girilirken şampiyonluk yarışı kızıştı. Galatasaray'ın Kocaelispor beraberliğinin ardından puan farkını ikiye düşüren...
Süper Lig'de sezonun son 5 haftasına girilirken şampiyonluk yarışı kızıştı. Galatasaray'ın Kocaelispor beraberliğinin ardından puan farkını ikiye düşüren Fenerbahçe, kalan maçlarını kazanıp şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Sarı-lacivertlilerde başkan Sadettin Saran, şampiyonluk için dev bir prim belirledi.
Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçları tamamlandı. Fenerbahçe'nin Kayserispor deplasmanında aldığı 4-0'lık galibiyetin ardından Galatasaray'ın Kocaelispor'la 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı ikiye düştü.
Fenerbahçe'nin galibiyet hesabı
Süper Lig'de sezonun bitimine 5 hafta kala Fenerbahçe, kalan tüm maçların galibiyetle ayrılmasında şampiyonluğa ulaşacak. Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran'ın puan farkının ikiye düşmesinin ardından kalan maçlar için tarihi bir prim kararı aldığı belirtildi.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Sadettin Saran, Süper Lig'de kalan 5 maçın kazanılması halinde 10 milyon euroluk prim kararı aldı. Ek olarak Saran'ın kararı takıma bizzat açıklayacağı ifade edildi.
Fenerbahçe'nin kaç maçı kaldı?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'deki bu sezon kalan maçlarında sırasıyla Rizespor, Galatasaray, Başakşehir, Konyaspor ve Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekip Konyaspor'la Türkiye Kupası çeyrek finalinde 21 Nisan Salı günü mücadele edecek.