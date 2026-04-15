Abdulkadir Selvi: Türk demokrasisinde şimdiye kadar Meclis Başkanı tarafından ara seçime götürüldüğü bir örnek yok

CHP’de istifa ettirilecek milletvekilleriyle ilgili bir çalışma yok. Peki Özgür Özel neye göre ara seçim istiyor? Haftaya Meclis Başkanı’na gidince, “8 yerde milletvekilliği boş ülkeyi ara seçime götürün” diyecekmiş. Meclis, 23 Nisan 1920’de açıldı. Tam106 yaşında. Numan Kurtulmuş, Meclis’in 30. Başkanı. Türk demokrasisinde şimdiye kadar Meclis Başkanı tarafından ara seçime götürüldüğü bir örnek yok. Anayasa ve yasalarımızda böyle bir düzenleme yok. Meclis Başkanı, Anayasa’nın hangi maddesinden ya da hangi yasadan aldığı yetkiyle Meclis’i ara seçime götürecek? Özgür Özel grup başkanvekilliği yapmış birisi. Bunu bilmiyor mu? Biliyor. Hem de çok iyi biliyor. Kendisinin de inanmadığı bir şeyi öneriyor. Peki bunu niye yapıyor?