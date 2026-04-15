Abdulkadir Selvi: Türk demokrasisinde şimdiye kadar Meclis Başkanı tarafından ara seçime götürüldüğü bir örnek yok
Abdulkadir Selvi, Özgür Özel'in seçim çağrısına ilişkin "Özgür Özel Meclis Başkanı'na gidince, "8 yerde milletvekilliği boş ülkeyi ara seçime götürün"...
2026-04-15T09:13+0300
Abdulkadir Selvi, Özgür Özel'in seçim çağrısına ilişkin "Özgür Özel Meclis Başkanı’na gidince, “8 yerde milletvekilliği boş ülkeyi ara seçime götürün” diyecekmiş. Türk demokrasisinde şimdiye kadar Meclis Başkanı tarafından ara seçime götürüldüğü bir örnek yok" diye yazdı.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugün CHP lideri Özgür Özel'in ara seçim çağrısını manşetine taşıdı.
Selvi "Özgür Özel’in gündemi değiştirmek için ortaya attığı projeleri de zihni sinir karikatürleri muamelesi görmeye başladı. Özgür Özel ara seçimi gündeme getirdi. Dünkü grup toplantısında da haftaya Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’tan randevu isteyeceğini ve ülkeyi ara seçime götürmesini talep edeceğini söyledi.
" diyerek girdiği yazısında
şu ayrıntılara dikkat çekti:
CHP’de istifa ettirilecek milletvekilleriyle ilgili bir çalışma yok. Peki Özgür Özel neye göre ara seçim istiyor? Haftaya Meclis Başkanı’na gidince, “8 yerde milletvekilliği boş ülkeyi ara seçime götürün” diyecekmiş. Meclis, 23 Nisan 1920’de açıldı. Tam106 yaşında. Numan Kurtulmuş, Meclis’in 30. Başkanı. Türk demokrasisinde şimdiye kadar Meclis Başkanı tarafından ara seçime götürüldüğü bir örnek yok. Anayasa ve yasalarımızda böyle bir düzenleme yok. Meclis Başkanı, Anayasa’nın hangi maddesinden ya da hangi yasadan aldığı yetkiyle Meclis’i ara seçime götürecek? Özgür Özel grup başkanvekilliği yapmış birisi. Bunu bilmiyor mu? Biliyor. Hem de çok iyi biliyor. Kendisinin de inanmadığı bir şeyi öneriyor. Peki bunu niye yapıyor?