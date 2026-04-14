Özgür Özel'den ara seçim çağrısı: 'Bu millet artık bir devri kapatmak, yeni bir devri başlatmak istemektedir'
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu millet artık sözünü sandıkta söylemek, bir devri kapatmak, yeni bir devri başlatmak istemektedir. Bu ara dönemden çıkışın... 14.04.2026, Sputnik Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/devlet-bahceli-gida-guvenligi-beka-meselesidir-1104994820.html
Özgür Özel'den ara seçim çağrısı: 'Bu millet artık bir devri kapatmak, yeni bir devri başlatmak istemektedir'

17:19 14.04.2026
© Mehmet Ali ÖzcanÖzgür Özel
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 14.04.2026
© Mehmet Ali Özcan
Abone ol
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu millet artık sözünü sandıkta söylemek, bir devri kapatmak, yeni bir devri başlatmak istemektedir. Bu ara dönemden çıkışın yolu, ara seçimdir. Bu zor günlerde demokrasimiz için ara seçim, emeklimiz ve emekçimiz için ara zam olmazsa olmaz talebimizdir." dedi.
Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, elindeki Anayasa kitapçığını göstererek, Anayasa'nın malın, canın, namusun ve birlikte yaşamanın güvencesi olduğunu belirtti.
Yaşanan birçok krizin Anayasa'yı tanımamaktan kaynaklandığını savunan Özel, "seçim" çağrısında bulunarak, şöyle konuştu:
"Milletin sesini duyurmak, erken seçime zorlamak, hiç değilse gidişata milletin itirazını göstermek için açtık Anayasa'ya baktık. Anayasa'nın 78. maddesi var. Açık, net yazıyor. Diyor ki 'TBMM üyeliklerinde boşalma olması halinde ara seçime gidilir. Ara seçim, her seçim döneminde bir defa yapılır.' Net yazmış. Bu maddeden bir madde önce 77'de, 'TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri 5 yılda bir aynı anda yapılır' yazıyor. 'Yapılabilir', 'gidilebilir' değil, net yazıyor. Ama birisi 'Ben '77'ye göre cumhurbaşkanı olacağım ama emrettiği gün ara seçimi yapmayacağım' diyor."
Seçimi kendileri için değil, millet için istediklerini dile getiren Özel, birinci parti çıkma hevesinde olmadıklarını, asıl amaçlarının milletin gerçek beklentisini duyurmak olduğunu söyledi.
Özel, konuyla ilgili görüşme yaptığı siyasi parti genel başkanlarının tamamının da ara seçimin olması gerektiğini net bir şekilde belirttiğini ifade etti.
Anayasa'nın 78. maddesinin açık olduğunu dile getiren Özel, "Bu ülkeyi yoksulluktan, haksızlıktan kurtarmak isteyen, hepsi bu ülkenin demokrasisinden yana olan muhalefette bir özgüven patlaması, karşımızdaki iktidarda ise dizlerin titremesi söz konusudur. Bir kez daha davet ediyoruz. Hodri meydan, cesaretiniz varsa çıkın karşımıza." diye konuştu.

'Ara seçim ve ara zam talebi'

Özel ayrıca, partisinin il başkanları ile bugün "Olağanüstü İl Başkanları" toplantısı yapacaklarını da aktardı.
Türkiye'nin "bir nefese" ihtiyacı olduğunu savunan Özel, "Bu millet artık sözünü sandıkta söylemek, bir devri kapatmak, yeni bir devri başlatmak istemektedir. Bu ara dönemden çıkışın yolu, ara seçimdir. Bu zor günlerde demokrasimiz için ara seçim, emeklimiz ve emekçimiz için ara zam olmazsa olmaz talebimizdir." değerlendirmesinde bulundu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2026
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den ara seçim açıklaması
