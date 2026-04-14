https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/ozgur-ozelden-ara-secim-cagrisi-bu-millet-artik-bir-devri-kapatmak-yeni-bir-devri-baslatmak-1105013471.html

Özgür Özel'den ara seçim çağrısı: 'Bu millet artık bir devri kapatmak, yeni bir devri başlatmak istemektedir'

Özgür Özel'den ara seçim çağrısı: 'Bu millet artık bir devri kapatmak, yeni bir devri başlatmak istemektedir'

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu millet artık sözünü sandıkta söylemek, bir devri kapatmak, yeni bir devri başlatmak istemektedir. Bu ara dönemden çıkışın... 14.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-14T17:19+0300

2026-04-14T17:19+0300

2026-04-14T17:19+0300

poli̇ti̇ka

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

özgür özel

ara seçim

seçim

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0e/1105013529_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9c6202cd3c3d0bfcdbd71dd19e7dec3a.jpg

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, elindeki Anayasa kitapçığını göstererek, Anayasa'nın malın, canın, namusun ve birlikte yaşamanın güvencesi olduğunu belirtti.Yaşanan birçok krizin Anayasa'yı tanımamaktan kaynaklandığını savunan Özel, "seçim" çağrısında bulunarak, şöyle konuştu:Seçimi kendileri için değil, millet için istediklerini dile getiren Özel, birinci parti çıkma hevesinde olmadıklarını, asıl amaçlarının milletin gerçek beklentisini duyurmak olduğunu söyledi.Özel, konuyla ilgili görüşme yaptığı siyasi parti genel başkanlarının tamamının da ara seçimin olması gerektiğini net bir şekilde belirttiğini ifade etti.Anayasa'nın 78. maddesinin açık olduğunu dile getiren Özel, "Bu ülkeyi yoksulluktan, haksızlıktan kurtarmak isteyen, hepsi bu ülkenin demokrasisinden yana olan muhalefette bir özgüven patlaması, karşımızdaki iktidarda ise dizlerin titremesi söz konusudur. Bir kez daha davet ediyoruz. Hodri meydan, cesaretiniz varsa çıkın karşımıza." diye konuştu.'Ara seçim ve ara zam talebi'Özel ayrıca, partisinin il başkanları ile bugün "Olağanüstü İl Başkanları" toplantısı yapacaklarını da aktardı.Türkiye'nin "bir nefese" ihtiyacı olduğunu savunan Özel, "Bu millet artık sözünü sandıkta söylemek, bir devri kapatmak, yeni bir devri başlatmak istemektedir. Bu ara dönemden çıkışın yolu, ara seçimdir. Bu zor günlerde demokrasimiz için ara seçim, emeklimiz ve emekçimiz için ara zam olmazsa olmaz talebimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, ara seçim, seçim