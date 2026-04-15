ABD’de alarm: 50 milyondan fazla kişi hortum ve fırtına riski altında
Sputnik Türkiye
ABD'nin birçok eyaletinde 50 milyondan fazla kişi, şiddetli fırtına, hortum ve dolu tehlikesi nedeniyle uyarıldı. Yetkililer riskin devam ettiğini belirtti. 15.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-15T12:51+0300
ABD'nin orta kesimleri ile iç bölgelerinde 50 milyondan fazla kişi, şiddetli fırtına ve hortum tehlikesine karşı uyarıldı. Yerel medyada yer alan haberlere göre, ABD'nin bazı eyaletlerinde şiddetli hava koşulları etkisini sürdürüyor.ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) Minnesota, Wisconsin, Kansas ve Iowa eyaletlerinde en az 14 hortum görüldüğünü açıkladı.Bazı bölgelerde de beyzbol topu büyüklüğünde dolu yağdı.Iowa, Wisconsin, Illinois, Indiana, Ohio ve Michigan eyaletlerinin bazı kesimlerinde, 50 milyondan fazla kişi için sert hava koşulları nedeniyle yüksek riskli hava durumu uyarısı yapıldı.Kansas'ın Ottawa kentinde etkili olan hortum, yaklaşık 11 kilometrelik bir alanda hasara yol açtı, olayda 3 kişi hafif yaralandı.Michigan eyaletinde de şiddetli yağış sele neden oldu. Nehirlerin taşması sonucu yollar ve köprüler zarar gördü, bazı evleri su bastı.Meteoroloji uzmanları, Oklahoma'dan Wisconsin'e kadar uzanan bölgede fırtına riskinin devam edeceği uyarısında bulundu.
