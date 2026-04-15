ABD, erkekleri askerlik celbi uygunluğu için otomatik olarak kaydetmeyi planlıyor

ABD, erkekleri askerlik celbi uygunluğu için otomatik olarak kaydetmeyi planlıyor

Sputnik Türkiye

ABD'de Seçici Hizmet Sistemi (SSS) isimli kurum, Amerikan vatandaşı erkekleri otomatik olarak askerlik hizmetine kaydetmek için çalışmalarına başladı. Ayrıntılar haberde...

2026-04-15T19:41+0300

2026-04-15T19:41+0300

2026-04-15T19:54+0300

SSS'nin internet sisteminde, ABD'deki 18-25 yaş aralığındaki erkeklere otomatik kayıt sisteminin uygulanmasına yönelik kural taslağını, 30 Mart'ta Bilgi ve Düzenleme İşleri Ofisi'ne sunduğu bilgisi paylaşıldı.Kurumun internet sayfasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın 18 Aralık 2025'te, 2026 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı (NDAA) imzalayarak, askerlik kaydı işlemlerinin otomatikleştirilmesini zorunlu kıldığı hatırlatılarak, bu işlemlerin aralık ayından itibaren otomatik olarak devreye gireceği belirtildi.SSS tarafından yapılan bilgilendirmede, "Yeni yasaya göre, ülkedeki erkekler, 18 yaşına bastıkları günden itibaren 30 gün içinde otomatik olarak kayıt altına alınacak" ifadesi yer aldı.Söz konusu yasa değişikliğinin, federal veri kaynaklarıyla entegrasyon yoluyla kayıt sorumluluğunu, bireysel erkeklerden SSS'ye devrettiği aktarıldı.İnternet sayfasında, SSS'nin misyonunun anlatıldığı bölümde şu ifadeler yer aldı:ABD ordusu, 1973’ten bu yana tamamen gönüllülük esasına dayalı bir sistemle faaliyet gösteriyor.Genç Amerikalı erkekler, bu yıl aralık ayından itibaren askerlik celbine uygunluk için otomatik olarak kaydedilebilir. Bu durum, onlarca yıldır uygulanan bireysel başvuru sisteminin sona ermesi anlamına geliyor.Bir devlet kurumu tarafından önerilen yeni düzenleme, erkeklerin 18 yaşına girdikten sonra 30 gün içinde kendilerinin kayıt yaptırmaları yerine, otomatik olarak sisteme dahil edilmelerini öngörüyor.Yürürlüğe girmeden onaylanması gerekiyorKural hala inceleme aşamasında ve yürürlüğe girmeden önce onaylanması gerekiyor. Ancak bu durum, bir kriz halinde ABD’de zorunlu askerlik uygulanabileceğine dair endişeleri de artırmış durumda.Son celp Vietnam savaşındaydıABD’de son askerlik celbi, Vietnam Savaşı sırasında yaşanan büyük kamuoyu tepkisinin ardından 1973 yılında gerçekleşmişti.SSS, teklifini 30 Mart’ta Bilgi ve Düzenleme İşleri Ofisi’ne sunduğunu, kurumun internet sitesinde yayımlanan bilgiler doğruluyor.SSS’nin internet sitesinde, söz konusu değişikliğin “kayıt sorumluluğunu bireysel erkeklerden SSS’ye devrettiği” ve bunun federal veri kaynaklarıyla entegrasyon sayesinde daha “basitleştirilmiş” bir süreç yaratacağı ifade ediliyor.ABD’de halihazırda 18 ile 25 yaş arasındaki erkeklerin büyük çoğunluğunun kayıt yaptırması zaten zorunlu. Bunu yapmamak suç sayılıyor ve teorik olarak 5 yıla kadar federal hapis cezasına yol açabiliyor.Her ne kadar hapis cezaları pratikte neredeyse hiç uygulanmasa da, kayıt yaptırmamak bir kişinin federal öğrenci mali yardımlarından ve devlet işlerinden yararlanamamasına neden olabiliyor. Kayıt yaptırmayan yabancı uyruklular ise ABD vatandaşlığı elde etme hakkını kaybedebiliyor.ABD’de eyaletlerin ve bölgelerin büyük çoğunluğu, sürücü belgesi verildiği sırada erkekleri otomatik olarak bu sisteme kaydediyor.SSS'nin bilgilendirme metninde, askerlik kaydı yaptırmayan erkeklerin yaşadığı eyaletin mali yardımlarını, göçmen erkeklerin ise "ABD vatandaşlığından yararlanma hakkını kaybedebileceği" bilgilerine yer verildi.Yeni yasaya göre, kayıt yaptırmayan ABD'li erkeklere, "ağır suç kapsamında" 250 bin dolara kadar para cezası ve 5 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.Askerlik celbi durumunda; bir erkek, savaşa dini veya ahlaki itirazları varsa, "vicdani retçi" olarak muafiyet talebinde bulunabilirken, kadınların kayıt yaptırmaları zorunlu olmayacak.ABD'de Vietnam Savaşı sırasında uygulanan 1973'ten bu yana zorunlu askerlik hizmeti bulunmuyor. SSS'ye göre, zorunlu askerlik hizmetini yeniden yürürlüğe koymak için Kongre'nin, başkana Silahlı Kuvvetlere personel alma yetkisi verecek şekilde, Askerlik Seçim Yasası'nı değiştirmesi gerekiyor.

abd

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

