ABD Senatosu’nda İran tasarısı reddedildi: Trump'ın savaş yetkileri tartışması büyüyor
ABD Senatosu’nda, Başkan Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri politikalarını sınırlamayı amaçlayan bir tasarı 47’ye karşı 52 oyla reddedildi. 15.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-15T23:15+0300
2026-04-15T23:23+0300
Irak’ta görev yaparken iki bacağını kaybeden Demokrat Senatör Tammy Duckworth tarafından sunulan Savaş Yetkileri Tasarısı, Senato'da oylandı.Duckworth, Senato’daki konuşmasında Cumhuriyetçilere seslenerek “Bu yasa dışı savaşı artık sona erdirin” çağrısında bulundu. Oylamada Cumhuriyetçiler tasarıya karşı oy verirken, Pensilvanya Senatörü John Fetterman dışında tüm Demokratlar destek verdi.Trump’ın İran’a yönelik askeri politikalarını sınırlamayı amaçlayan Savaş Yetkileri Tasarısı 47’ye karşı 52 oyla reddedildi. Öte yandan bazı Cumhuriyetçi senatörler, Kongre onayı olmadan uzun süreli askeri operasyonların sürdürülemeyeceğini belirterek 60 günlük yasal sürenin yaklaştığına dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260415/beyaz-saray-gelecekteki-muzakere-turunun-pakistanda-yapilmasi-muhtemel-1105044293.html
23:15 15.04.2026 (güncellendi: 23:23 15.04.2026)
ABD Senatosu’nda, Başkan Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri politikalarını sınırlamayı amaçlayan bir tasarı 47’ye karşı 52 oyla reddedildi.
Irak’ta görev yaparken iki bacağını kaybeden Demokrat Senatör Tammy Duckworth tarafından sunulan Savaş Yetkileri Tasarısı, Senato'da oylandı.
Duckworth, Senato’daki konuşmasında Cumhuriyetçilere seslenerek “Bu yasa dışı savaşı artık sona erdirin” çağrısında bulundu. Oylamada Cumhuriyetçiler tasarıya karşı oy verirken, Pensilvanya Senatörü John Fetterman dışında tüm Demokratlar destek verdi.
Trump’ın İran’a yönelik askeri politikalarını sınırlamayı amaçlayan Savaş Yetkileri Tasarısı 47’ye karşı 52 oyla reddedildi.
Öte yandan bazı Cumhuriyetçi senatörler, Kongre onayı olmadan uzun süreli askeri operasyonların sürdürülemeyeceğini belirterek 60 günlük yasal sürenin yaklaştığına dikkat çekti.
Beyaz Saray: Gelecekteki müzakere turunun Pakistan'da yapılması muhtemel
