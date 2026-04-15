https://anlatilaninotesi.com.tr/20260415/abd-iran-petrolunun-satisina-gecici-olarak-verilen-izni-yenilenmeyecek-1105019391.html
ABD: İran petrolünün satışına geçici olarak verilen izni yenilenmeyecek
ABD: İran petrolünün satışına geçici olarak verilen izni yenilenmeyecek
Sputnik Türkiye
ABD Hazine Bakanlığı, denizde bekleyen İran petrolünün satışına izin veren geçici lisansın birkaç gün içinde sona ereceğini ve süresi dolduğunda... 15.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-15T00:11+0300
2026-04-15T00:11+0300
2026-04-15T00:11+0300
dünya
abd
i̇ran
petrol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0e/1105013123_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_84bc922134e812c5b0d5e9f2d99b311e.jpg
ABD Hazine Bakanlığı, sosyal medya hesabından denizde bekleyen İran petrolünün satışına izin veren geçici lisansın, süresi dolduğunda yenilenmeyeceğini bildirdi.Konuya ilişkin paylaşımda, "Denizde bekleyen İran petrolünün satışına izin veren kısa vadeli lisans ise birkaç gün içinde sona erecek ve yenilenmeyecek." ifadesi kullanıldı.Bakanlığın mevcut tüm araç ve yetkilerini sonuna kadar kullandığının ve İran'ın faaliyetlerini desteklemeye devam eden yabancı finans kurumlarına karşı ikincil yaptırımlar uygulamaya hazır olduğunun altı çizildi.Neler olmuştu?Daha önce yayımlanan lisans ile 20 Mart yerel saatle 00.01'den önce gemilere yüklenmiş İran menşeli ham petrol ve petrol ürünlerinin satışı, teslimatı veya boşaltılmasıyla ilgili işlemlere geçici olarak izin verilmişti. Söz konusu iznin 19 Nisan yerel saatle 00.01'e kadar geçerli olacağı bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260415/iran-abd-ve-israilin-saldirilarinda-160-unesco-kulturel-miras-alani-hedef-oldu-1105019072.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0e/1105013123_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_76d00e4203662bc59f631a7fde22abfb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, i̇ran, petrol
ABD: İran petrolünün satışına geçici olarak verilen izni yenilenmeyecek
ABD Hazine Bakanlığı, denizde bekleyen İran petrolünün satışına izin veren geçici lisansın birkaç gün içinde sona ereceğini ve süresi dolduğunda yenilenmeyeceğini açıkladı.
ABD Hazine Bakanlığı, sosyal medya hesabından denizde bekleyen İran petrolünün satışına izin veren geçici lisansın, süresi dolduğunda yenilenmeyeceğini bildirdi.
Konuya ilişkin paylaşımda, "Denizde bekleyen İran petrolünün satışına izin veren kısa vadeli lisans ise birkaç gün içinde sona erecek ve yenilenmeyecek." ifadesi kullanıldı.
Bakanlığın mevcut tüm araç ve yetkilerini sonuna kadar kullandığının ve İran'ın faaliyetlerini desteklemeye devam eden yabancı finans kurumlarına karşı ikincil yaptırımlar uygulamaya hazır olduğunun altı çizildi.
Daha önce yayımlanan lisans ile 20 Mart yerel saatle 00.01'den önce gemilere yüklenmiş İran menşeli ham petrol ve petrol ürünlerinin satışı, teslimatı veya boşaltılmasıyla ilgili işlemlere geçici olarak izin verilmişti. Söz konusu iznin 19 Nisan yerel saatle 00.01'e kadar geçerli olacağı bildirilmişti.