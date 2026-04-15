Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260415/ab-hurmuzde-deniz-guvenligi-icin-abdsiz-koalisyon-planliyor-1105019897.html
‘AB, Hürmüz’de deniz güvenliği için ABD’siz koalisyon planlıyor’
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) içinde, Hürmüz Boğazı’nda deniz taşımacılığının güvenliğini sağlamak amacıyla, ABD’nin yer almayacağı yeni bir askeri koalisyon kurma fikri... 15.04.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/08/1100028712_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_55b8f1f404994f83b5d24fcdcb44dd61.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/centcom-hicbir-gemi-abd-ablukasini-asamadi-1105016490.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/08/1100028712_206:0:1406:900_1920x0_80_0_0_7f943587469830c97c7712f1fbd1b5a9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturHürmüz Boğazı
Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Avrupa Birliği (AB) içinde, Hürmüz Boğazı’nda deniz taşımacılığının güvenliğini sağlamak amacıyla, ABD’nin yer almayacağı yeni bir askeri koalisyon kurma fikri gündeme geldi. The Wall Street Journal’a göre, Avrupa başkentlerinde bu yönde bir plan üzerinde çalışılıyor.
The Wall Street Journal’in haberine göre Avrupa ülkeleri, Hürmüz Boğazı’ndaki seyrüsefer güvenliğini sağlamak için, mayın tarama ve diğer savaş gemilerini de içerebilecek, ancak ABD’yi dışarıda bırakabilecek bir koalisyon kurmayı tartışıyor. Planın savaş sonrası döneme yönelik olduğu, Almanya’nın da bu yapıya katılabileceği belirtildi.
Avrupa ülkeleri, Hürmüz Boğazı’ndan engelsiz deniz taşımacılığını desteklemek için, mayın tarama gemileri ve diğer askeri gemilerin gönderilmesini de kapsayan geniş tabanlı bir koalisyon oluşturma planını değerlendiriyor. Ancak bu plan yalnızca savaşın ardından hayata geçirilecek ve ABD’yi dışarıda bırakabilir.
Haberde, şu ana kadar herhangi bir askeri müdahaleye isteksiz yaklaşan Almanya’nın da bu koalisyonda yer alabileceği, üst düzey bir Alman yetkiliye dayanılarak aktarıldı.
Buna karşın, Avrupa ülkeleri arasında hala giderilmesi gereken görüş ayrılıkları bulunduğu belirtildi. Fransız diplomatlar, olası bir deniz güvenliği operasyonuna ABD’nin katılımının, bu misyonu İran açısından daha az kabul edilebilir hale getireceğini savunuyor. İngiliz yetkililer ise ABD’nin dışlanmasının, Başkan Donald Trump’ı kızdırabileceği ve operasyonun kapsamını sınırlayabileceği endişesini dile getiriyor.
Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2026
DÜNYA
CENTCOM: Hiçbir gemi ABD ablukasını aşamadı
Dün, 19:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала