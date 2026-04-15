https://anlatilaninotesi.com.tr/20260415/ab-hurmuzde-deniz-guvenligi-icin-abdsiz-koalisyon-planliyor-1105019897.html
‘AB, Hürmüz’de deniz güvenliği için ABD’siz koalisyon planlıyor’
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) içinde, Hürmüz Boğazı'nda deniz taşımacılığının güvenliğini sağlamak amacıyla, ABD'nin yer almayacağı yeni bir askeri koalisyon kurma fikri... 15.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-15T01:07+0300
dünya
avrupa birliği
ab
i̇ran
hürmüz boğazı
koalisyon
abd
almanya
donald trump
wall street
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/08/1100028712_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_55b8f1f404994f83b5d24fcdcb44dd61.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/centcom-hicbir-gemi-abd-ablukasini-asamadi-1105016490.html
i̇ran
hürmüz boğazı
abd
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/08/1100028712_206:0:1406:900_1920x0_80_0_0_7f943587469830c97c7712f1fbd1b5a9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Avrupa Birliği (AB) içinde, Hürmüz Boğazı’nda deniz taşımacılığının güvenliğini sağlamak amacıyla, ABD’nin yer almayacağı yeni bir askeri koalisyon kurma fikri gündeme geldi. The Wall Street Journal’a göre, Avrupa başkentlerinde bu yönde bir plan üzerinde çalışılıyor.
The Wall Street Journal’in haberine göre Avrupa ülkeleri, Hürmüz Boğazı’ndaki seyrüsefer güvenliğini sağlamak için, mayın tarama ve diğer savaş gemilerini de içerebilecek, ancak ABD’yi dışarıda bırakabilecek bir koalisyon kurmayı tartışıyor. Planın savaş sonrası döneme yönelik olduğu, Almanya’nın da bu yapıya katılabileceği belirtildi.
Avrupa ülkeleri, Hürmüz Boğazı’ndan engelsiz deniz taşımacılığını desteklemek için, mayın tarama gemileri ve diğer askeri gemilerin gönderilmesini de kapsayan geniş tabanlı bir koalisyon oluşturma planını değerlendiriyor. Ancak bu plan yalnızca savaşın ardından hayata geçirilecek ve ABD’yi dışarıda bırakabilir.
Haberde, şu ana kadar herhangi bir askeri müdahaleye isteksiz yaklaşan Almanya’nın da bu koalisyonda yer alabileceği, üst düzey bir Alman yetkiliye dayanılarak aktarıldı.
Buna karşın, Avrupa ülkeleri arasında hala giderilmesi gereken görüş ayrılıkları bulunduğu belirtildi. Fransız diplomatlar, olası bir deniz güvenliği operasyonuna ABD’nin katılımının, bu misyonu İran açısından daha az kabul edilebilir hale getireceğini savunuyor. İngiliz yetkililer ise ABD’nin dışlanmasının, Başkan Donald Trump’ı kızdırabileceği ve operasyonun kapsamını sınırlayabileceği endişesini dile getiriyor.