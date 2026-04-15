https://anlatilaninotesi.com.tr/20260415/ab-hurmuzde-deniz-guvenligi-icin-abdsiz-koalisyon-planliyor-1105019897.html

‘AB, Hürmüz’de deniz güvenliği için ABD’siz koalisyon planlıyor’

Avrupa Birliği (AB) içinde, Hürmüz Boğazı’nda deniz taşımacılığının güvenliğini sağlamak amacıyla, ABD’nin yer almayacağı yeni bir askeri koalisyon kurma fikri... 15.04.2026, Sputnik Türkiye

dünya

avrupa birliği

ab

i̇ran

hürmüz boğazı

koalisyon

abd

almanya

donald trump

wall street

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/08/1100028712_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_55b8f1f404994f83b5d24fcdcb44dd61.jpg

The Wall Street Journal’in haberine göre Avrupa ülkeleri, Hürmüz Boğazı’ndaki seyrüsefer güvenliğini sağlamak için, mayın tarama ve diğer savaş gemilerini de içerebilecek, ancak ABD’yi dışarıda bırakabilecek bir koalisyon kurmayı tartışıyor. Planın savaş sonrası döneme yönelik olduğu, Almanya’nın da bu yapıya katılabileceği belirtildi.Haberde, şu ana kadar herhangi bir askeri müdahaleye isteksiz yaklaşan Almanya’nın da bu koalisyonda yer alabileceği, üst düzey bir Alman yetkiliye dayanılarak aktarıldı.Buna karşın, Avrupa ülkeleri arasında hala giderilmesi gereken görüş ayrılıkları bulunduğu belirtildi. Fransız diplomatlar, olası bir deniz güvenliği operasyonuna ABD’nin katılımının, bu misyonu İran açısından daha az kabul edilebilir hale getireceğini savunuyor. İngiliz yetkililer ise ABD’nin dışlanmasının, Başkan Donald Trump’ı kızdırabileceği ve operasyonun kapsamını sınırlayabileceği endişesini dile getiriyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

