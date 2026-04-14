CENTCOM: Hiçbir gemi ABD ablukasını aşamadı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nda ilk 24 saat içinde hiçbir geminin ablukayı aşamadığını, 6 ticari geminin ise ABD güçlerinin... 14.04.2026, Sputnik Türkiye
dünya
abd
i̇ran
umman körfezi
gemi
askeri gemi
abluka
i̇ran nükleer görüşmeleri
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nda ilk 24 saat içinde hiçbir geminin ablukayı aşamadığını, 6 ticari geminin ise ABD güçlerinin talimatına uyarak Umman Körfezi’ndeki İran limanlarına geri döndüğü açıkladı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran limanlarına giriş ve çıkış yapan gemilere yönelik ablukanın sürdüğünü açıkladı.
CENTCOM, ''10 binden fazla ABD’li denizci, deniz piyadesi ve hava kuvvetleri personeliyle birlikte bir düzineden fazla savaş gemisi ve onlarca hava aracı, İran limanlarına giriş ve çıkış yapan gemileri ablukaya alma görevini icra ediyor. İlk 24 saat içinde hiçbir gemi ABD ablukasını aşamadı ve 6 ticari gemi, ABD güçlerinin yönlendirmesine uyarak Umman Körfezi’ndeki bir İran limanına geri dönmeyi kabul etti'' dedi.
