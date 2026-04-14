https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/centcom-hicbir-gemi-abd-ablukasini-asamadi-1105016490.html
CENTCOM: Hiçbir gemi ABD ablukasını aşamadı
CENTCOM: Hiçbir gemi ABD ablukasını aşamadı
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nda ilk 24 saat içinde hiçbir geminin ablukayı aşamadığını, 6 ticari geminin ise ABD güçlerinin... 14.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-14T19:33+0300
2026-04-14T19:33+0300
2026-04-14T19:33+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/06/1104792665_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8da2f6a332584b1bffa479e6932d935a.jpg
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran limanlarına giriş ve çıkış yapan gemilere yönelik ablukanın sürdüğünü açıkladı.CENTCOM, ''10 binden fazla ABD’li denizci, deniz piyadesi ve hava kuvvetleri personeliyle birlikte bir düzineden fazla savaş gemisi ve onlarca hava aracı, İran limanlarına giriş ve çıkış yapan gemileri ablukaya alma görevini icra ediyor. İlk 24 saat içinde hiçbir gemi ABD ablukasını aşamadı ve 6 ticari gemi, ABD güçlerinin yönlendirmesine uyarak Umman Körfezi’ndeki bir İran limanına geri dönmeyi kabul etti'' dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/06/1104792665_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_2a72e346129a31eea6f28711171cf504.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, i̇ran, umman körfezi, gemi, askeri gemi, abluka, i̇ran nükleer görüşmeleri
abd, i̇ran, umman körfezi, gemi, askeri gemi, abluka, i̇ran nükleer görüşmeleri
CENTCOM: Hiçbir gemi ABD ablukasını aşamadı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nda ilk 24 saat içinde hiçbir geminin ablukayı aşamadığını, 6 ticari geminin ise ABD güçlerinin talimatına uyarak Umman Körfezi’ndeki İran limanlarına geri döndüğü açıkladı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran limanlarına giriş ve çıkış yapan gemilere yönelik ablukanın sürdüğünü açıkladı.
CENTCOM, ''10 binden fazla ABD’li denizci, deniz piyadesi ve hava kuvvetleri personeliyle birlikte bir düzineden fazla savaş gemisi ve onlarca hava aracı, İran limanlarına giriş ve çıkış yapan gemileri ablukaya alma görevini icra ediyor. İlk 24 saat içinde hiçbir gemi ABD ablukasını aşamadı ve 6 ticari gemi, ABD güçlerinin yönlendirmesine uyarak Umman Körfezi’ndeki bir İran limanına geri dönmeyi kabul etti'' dedi.