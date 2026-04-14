İsrail'in ABD Büyükelçisi Lübnan ile yapılan görüşmeleri zafer olarak nitelendirdi

İsrail'in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter, Lübnanlı mevkidaşıyla Washington'da yaptığı görüşmeleri 'barış ve sağduyu adına bir zafer' olarak nitelendirirken... 14.04.2026, Sputnik Türkiye

İsrail'in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter, Lübnanlı mevkidaşıyla yaptığı görüşmeleri bir zafer olarak nitelendirerek, net bir sınır için uzun vadeli bir vizyonun da ele alındığını sözlerine ekledi.Leiter, Washington'da Lübnan'ın ABD Büyükelçisi Nada Hamadeh Moawad ile bir araya gelerek, İsrail'in Lübnan'daki devam eden askeri harekatı ortamında olası bir barış anlaşmasını görüştü.Leiter gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bunun sağduyu, sorumluluk ve barış için bir zafer olduğunu söylemeliyim" dedi.Büyükelçi, tarafların İsrail ve Lübnan arasında 'açıkça belirlenmiş bir sınırın' olacağı uzun vadeli vizyon da dahil olmak üzere bir dizi konuyu görüştüğünü sözlerine ekledi.

