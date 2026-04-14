Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı: Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan son açıklama
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve testi pozitif çıkan ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan rapora itiraz edeceğini duyurdu. 14.04.2026, Sputnik Türkiye
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve uyuşturucu testi pozitif çıkan Hafsanur Sancaktutan, "Bir karışıklık olduğuna eminim" diyerek rapora itiraz edeceğini duyurdu.
Saç örneklerinde yasaklı madde bulundu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü isimlerden oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporu pozitif çıkmıştı. Adli Tıp Kurumu raporunda, saç örneklerinde kokain ve metabolitlerine rastlandığı belirtilmişti.
Bir karışıklık olduğuna eminim
Testinin pozitif çıktığı haberleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken Hafsanur Sancaktutan'dan açıklama gecikmedi. Sancaktutan yaptığı açıklamada, "Hayatım boyunca haber de bahsi geçen yasaklı maddeyi kesinlikle görmedim, kullanmadım Türkiye Cumhuriyeti resmi makamlarından testimin tekrar yapılmasını talep edeceğim. Bir karışıklık olduğuna eminim. Bu konunun ispatı için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Çok şaşkın ve üzgünüm" ifadelerini kullandı.