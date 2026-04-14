https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/uyusturucu-testi-pozitif-cikmisti-unlu-oyuncu-hafsanur-sancaktutandan-son-aciklama--1104996911.html

Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı: Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan son açıklama

Sputnik Türkiye

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve testi pozitif çıkan ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan rapora itiraz edeceğini duyurdu. 14.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-14T11:31+0300

yaşam

uyuşturucu

uyuşturucu operasyonu

hafsanur sancaktutan

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

adli tıp kurumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/1d/1044849598_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_2cc546a2c0b5a68d0ab33aea0ba1d7f6.jpg

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve uyuşturucu testi pozitif çıkan Hafsanur Sancaktutan, "Bir karışıklık olduğuna eminim" diyerek rapora itiraz edeceğini duyurdu. Saç örneklerinde yasaklı madde bulunduİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü isimlerden oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporu pozitif çıkmıştı. Adli Tıp Kurumu raporunda, saç örneklerinde kokain ve metabolitlerine rastlandığı belirtilmişti. Bir karışıklık olduğuna eminimTestinin pozitif çıktığı haberleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken Hafsanur Sancaktutan'dan açıklama gecikmedi. Sancaktutan yaptığı açıklamada, "Hayatım boyunca haber de bahsi geçen yasaklı maddeyi kesinlikle görmedim, kullanmadım Türkiye Cumhuriyeti resmi makamlarından testimin tekrar yapılmasını talep edeceğim. Bir karışıklık olduğuna eminim. Bu konunun ispatı için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Çok şaşkın ve üzgünüm" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/uyusturucu-sorusturmasi-3-unlu-isim-pozitif-cikti-1104988126.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

