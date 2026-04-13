İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Uyuşturucu soruşturması: 3 ünlü isim pozitif çıktı
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından hazırlanan raporda Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek ve Ogün... 13.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-13T22:08+0300
22:08 13.04.2026
İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından hazırlanan raporda Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek ve Ogün Alibaş'ın uyuşturucu testinin pozitif çıktığı açıklandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması çerçevesinde kan ve saç örnekleri incelenen şüphelilerden üç kişinin test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.
Rapora göre; Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek ve Ogün Alibaş’ın uyuşturucu testlerinin pozitif olduğu tespit edildi. Aynı raporda, Sinem Özenç Ünsal, Elif Büşra Pekin, Mert Demir, Emre Öztürk (Fel) ve Ender Eroğlu’nun test sonuçlarının ise negatif olduğu açıklandı.

Ünlü isimlerden ilk açıklama

Hafsanur Sancaktutan sosyal medya paylaşımında ''Hayatım boyunca haberlerde bahsi geçen yasaklı maddeyi kesinlikle görmedim, kullanmadım. Türkiye Cumhuriyeti resmi makamlarından testimin tekrar yapılmasını talep edeceğim. Bir karışıklık olduğuna eminim. Bu konunun ispatı için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Çok şaşkın ve çok üzgünüm'' dedi.
Emir Can İğrek ise ''Yürütülen soruşturma kapsamında ifadem alınmış, ikametimde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır. Soruşturmaya konu edilen uyuşturucu maddeleri hayatımın hiçbir döneminde kullanmadım. Bu durum, beni tanıyan herkes tarafından bilinmektedir. Süreçle ilgili ortaya çıkan gelişmelere karşı gerekli hukuki adımlar atılacak ve konu titizlikle takip edilecektir'' açıklamasında bulundu.
