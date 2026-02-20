Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 performans programını hazırladı: Hedef fiyat istikrarı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/tarim-ve-orman-bakanligi-2026-performans-programini-hazirladi-hedef-fiyat-istikrari--1103664406.html
20.02.2026
12:54 20.02.2026 (güncellendi: 12:56 20.02.2026)
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılına ilişkin hedeflerin yer aldığı performans programını sitesinde yayımladı. Bakan İbrahim Yumaklı’nın önsözü ile hazırlanan programda gıda fiyat istikrarına yönelik hedefler yer aldı.
Bakan Yumaklı, programın önsözünde gıda güvenliğine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“Gıda denetim ve analiz faaliyetlerimizi uluslararası standartlarda sürdürüyor; halk sağlığını riske atan, taklit veya tağşiş yaptığı tespit edilen işletmelere gerekli yaptırımları uyguluyoruz. Vatandaşımızın sağlığını korumak adına denetim ve kontrol mekanizmalarımızı kararlılıkla işletiyoruz.”
Fiyat istikrarı hedefleri
Bakanlık, gıda fiyatlarının artışına yönelik olarak yapılacak çalışmaları programda şu şekilde sıraladı:
-Tarımsal ürünlerin alım fiyatları, kamu maliyesine etkileri, piyasa dinamikleri ve program hedefleri de dikkate alınarak, geçmiş enflasyona endeksleme davranışının azaltılmasına yardımcı olacak şekilde belirlenecek.
-Gıda ve tarım ürünlerindeki kısa ve uzun dönemli arz-talep ve ihracat-ithalat değişimleri ile dağıtım zincirindeki gelişmelerin fiyatlara olası etkilerinin erken uyarı yaklaşımıyla izlenmesi, değerlendirilmesi ve fiyat istikrarının desteklenmesini teminen maliye ve dış ticaret politikaları uygulamaya konulacak.
-Ürün kayıplarının ve lojistik maliyetlerin azaltılarak tüketicilerin tarım ürünlerine uygun fiyatla ulaşabilmelerini temin etmek üzere önemli tüketim merkezi kentlerin çeperlerinde kent tarımının geliştirilmesine özel önem verilecek.
-Süt fiyatlarının, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin maliyet ve gelirlerinin yanı sıra et ve süt üretim dengesi gözetilerek istikrarlı seyretmesi sağlanacak.