Sıcaklıklar 20 dereceyi geçiyor: Batıda toz taşınımı etkili olacak
07:06 14.04.2026 (güncellendi: 07:07 14.04.2026)
© AAİstanbul sıcak hava
© AA
Abone ol
Türkiye genelinde sıcaklıklar bugünden itibaren 6 ila 8 derece arasında yükselmeye başlayacak. Batı ve güney kesimlerde sıcaklıklar, 20 derecelerin üzerine çıkıyor. Doğu Karadeniz ile Ordu ve Siirt çevrelerinin yağmurlu, Doğu Anadolu’nun doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batıda toz taşınımı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 14 Nisan hava durumu tahminlerine göre Doğu Karadeniz ile Ordu ve Siirt çevrelerinin yağmurlu, Doğu Anadolu’nun doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz ve Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Batı kesimlerde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağı tahmin ediliyor.
Zirai dona dikkat
İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında hafif zirai don, Doğu Anadolu'nun doğusunda orta ve kuvvetli zirai don tehlikesi bulunduğundan, Zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
ÇANAKKALE - 21°C - Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE - 19°C - Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL - 17°C - Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA - 19°C - Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE - 19°C - Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL - 17°C - Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA - 19°C - Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
A.KARAHİSAR - 20°C - Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ - 24°C - Parçalı ve az bulutlu
İZMİR - 23°C - Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA - 19°C - Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ - 24°C - Parçalı ve az bulutlu
İZMİR - 23°C - Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA - 19°C - Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANTALYA - 22°C - Parçalı ve az bulutlu
BURDUR - 21°C - Parçalı ve az bulutlu
HATAY - 21°C - Parçalı ve az bulutlu
ADANA - 23°C - Parçalı ve az bulutlu
BURDUR - 21°C - Parçalı ve az bulutlu
HATAY - 21°C - Parçalı ve az bulutlu
ADANA - 23°C - Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA - 17°C - Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR - 20°C - Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ - 18°C - Parçalı ve az bulutlu
KONYA - 19°C - Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR - 20°C - Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ - 18°C - Parçalı ve az bulutlu
KONYA - 19°C - Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU - 18°C - Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE - 19°C - Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU - 16°C - Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK - 14°C - Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE - 19°C - Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU - 16°C - Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK - 14°C - Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz ve Ordu çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA - 17°C - Parçalı ve az bulutlu
RİZE - 12°C - Parçalı ve az bulutlu, aralıklı yağmurlu
SAMSUN - 13°C - Parçalı ve az bulutlu
TRABZON - 11°C - Parçalı ve az bulutlu, aralıklı yağmurlu
RİZE - 12°C - Parçalı ve az bulutlu, aralıklı yağmurlu
SAMSUN - 13°C - Parçalı ve az bulutlu
TRABZON - 11°C - Parçalı ve az bulutlu, aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM - -4°C - Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
KARS - 4°C - Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
MALATYA - 17°C - Parçalı ve az bulutlu
VAN - 9°C - Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KARS - 4°C - Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
MALATYA - 17°C - Parçalı ve az bulutlu
VAN - 9°C - Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Siirt çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR - 16°C - Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP - 18°C - Parçalı ve az bulutlu
SİİRT - 14°C - Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
ŞANLIURFA - 19°C - Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP - 18°C - Parçalı ve az bulutlu
SİİRT - 14°C - Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
ŞANLIURFA - 19°C - Parçalı ve az bulutlu