Sıcaklıklar 20 dereceyi geçiyor: Batıda toz taşınımı etkili olacak

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde sıcaklıklar bugünden itibaren 6 ila 8 derece arasında yükselmeye başlayacak. Batı ve güney kesimlerde sıcaklıklar, 20 derecelerin üzerine... 14.04.2026, Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 14 Nisan hava durumu tahminlerine göre Doğu Karadeniz ile Ordu ve Siirt çevrelerinin yağmurlu, Doğu Anadolu’nun doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz ve Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Batı kesimlerde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağı tahmin ediliyor.Zirai dona dikkatİç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında hafif zirai don, Doğu Anadolu'nun doğusunda orta ve kuvvetli zirai don tehlikesi bulunduğundan, Zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.ÇANAKKALE - 21°C - Parçalı ve az bulutluEDİRNE - 19°C - Parçalı ve az bulutluİSTANBUL - 17°C - Parçalı ve az bulutluSAKARYA - 19°C - Parçalı ve az bulutluEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.A.KARAHİSAR - 20°C - Parçalı ve az bulutluDENİZLİ - 24°C - Parçalı ve az bulutluİZMİR - 23°C - Parçalı ve az bulutluMUĞLA - 19°C - Parçalı ve az bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANTALYA - 22°C - Parçalı ve az bulutluBURDUR - 21°C - Parçalı ve az bulutluHATAY - 21°C - Parçalı ve az bulutluADANA - 23°C - Parçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA - 17°C - Parçalı ve az bulutluESKİŞEHİR - 20°C - Parçalı ve az bulutluKAYSERİ - 18°C - Parçalı ve az bulutluKONYA - 19°C - Parçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU - 18°C - Parçalı ve az bulutluDÜZCE - 19°C - Parçalı ve az bulutluKASTAMONU - 16°C - Parçalı ve az bulutluZONGULDAK - 14°C - Parçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz ve Ordu çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA - 17°C - Parçalı ve az bulutluRİZE - 12°C - Parçalı ve az bulutlu, aralıklı yağmurluSAMSUN - 13°C - Parçalı ve az bulutluTRABZON - 11°C - Parçalı ve az bulutlu, aralıklı yağmurluDOĞU ANADOLUÇok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM - -4°C - Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlıKARS - 4°C - Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlıMALATYA - 17°C - Parçalı ve az bulutluVAN - 9°C - Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Siirt çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR - 16°C - Parçalı ve az bulutluGAZİANTEP - 18°C - Parçalı ve az bulutluSİİRT - 14°C - Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurluŞANLIURFA - 19°C - Parçalı ve az bulutlu

