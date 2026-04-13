23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hangi güne denk geliyor?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte resmi tatil araştırmaları hız kazandı. Öğrenciler, memurlar ve özel sektör çalışanları... 13.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-13T15:03+0300

2026 yılı resmi takvimi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ülkemizde kutlanacak olması nedeniyle sorgulanıyor. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hangi güne denk geliyor?23 nisan resmi tatil mi?Milli bayram günlerinden biri olan 23 Nisan, bu yıl perşembe gününe denk geliyor. Bu tarih, Türkiye'de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmakta olup, resmi tatil günleri arasında yer almaktadır.Dolayısıyla, 23 Nisan'da kamu kurumları, okullar, üniversiteler, bankalar ve noterler kapalı olacak. Ayrıca, özel sektör çalışanları için de resmi tatil uygulaması geçerli olacak ve çalışanlar ekstra mesai alacak.2026 resmi tatil günleri1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı19 Mart 2026 Perşembe: Ramazan Bayramı Arifesi (Yarım gün)20–22 Mart 2026: Ramazan Bayramı23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı1 Mayıs 2026 Cuma: Emek ve Dayanışma Günü19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı26 Mayıs 2026 Salı: Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün)27–30 Mayıs 2026: Kurban Bayramı15 Temmuz 2026 Çarşamba: Demokrasi ve Milli Birlik Günü30 Ağustos 2026 Pazar: Zafer Bayramı28 Ekim 2026 Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım gün)29 Ekim 2026 Perşembe: Cumhuriyet Bayramı28 Ekim'in yarım gün sayılması nedeniyle toplam 15,5 gün resmi tatil olacak.

