SGK genelgesi yürürlükte: Sıfır bildirime ceza

Milyonlarca işvereni ilgilendiren SGK düzenlemesi Nisan itibarıyla yürürlüğe girdi. Artık yasal süresi dışında verilen “boş bildirimler” için muafiyet... 14.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-14T13:11+0300

Milyonlarca işvereni ilgilendiren ve idari para cezasına neden olacak düzenleme Nisan ayı itibarıyla yürürlüğe girdi. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yayımladığı 2026/9 sayılı genelge ile birlikte, uzun süredir uygulanan boş bildirim muafiyeti sona erdirildi.NTV'nin haberine göre bu kapsamda, yasal süresi dışında verilen bildirgelerde yeni bir denetim ve ceza süreci başlatıldı.Yeni düzenlemeye göre, işverenler tarafından verilen aylık prim ve hizmet belgeleri ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde, sigortalıların hem prim gün sayısının hem de prime esas kazançlarının 0 (sıfır) olarak bildirilmesi artık ceza kapsamına alınacak.Daha önce bu tür “boş bildirimler” için uygulanan muafiyet kaldırıldı ve idari para cezası uygulaması devreye girdi.Hangi bildirimler cezaya girecek?Genelgeye göre, Nisan 2026 döneminden itibaren:için, bildirgede yer alan tüm sigortalıların gün ve kazanç bilgilerinin sıfır olması halinde dahi idari para cezası uygulanacak.Eski ve yeni sistem arasındaki farkÖnceki uygulamada, süresi dışında verilen bildirgelerde sigortalıların gün ve kazanç bilgilerinin sıfır olması halinde ceza kesilmiyordu.Yeni düzenlemeyle birlikte:Bu değişiklik, özellikle işlem alışkanlıklarını değiştirmeyen işverenler için ciddi risk oluşturuyor.Çalışanı olmayan i̇şverenler ne yapacak?SGK’da dosyası açık olan ancak aktif çalışanı bulunmayan işverenler için de yeni sistemde çözüm yolu sunuldu.Bu işverenlerin, sistem üzerinden “çalışmaya ara verme” seçeneğini işaretlemeleri gerekiyor. Bu işlem yapılmadığı takdirde, boş bildirim yapılması halinde ceza uygulanabilecek.Yeni personel istihdam edildiğinde ise sistem yeniden aktif hale getirilecek.İdari para cezası ne kadar?Yeni düzenleme kapsamında uygulanacak idari para cezası tutarları şöyle:Her iki durumda da toplam ceza tutarı, aylık asgari ücretin iki katını geçemeyecek.

