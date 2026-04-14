https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/rtukten-siverekte-saldirisina-iliskin-uyari-cocuklarin-ruh-sagligini-gozetmeyenler-hakkinda-1104999907.html
RTÜK'ten Siverek'teki okul saldırısına ilişkin uyarı: 'Çocukların ruh sağlığını gözetmeyenlere yaptırım başlatılacak'
Sputnik Türkiye
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eski öğrencinin okuluna silahla girerek rastgele ateş açması sonucu 16 kişinin... 14.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-14T12:35+0300
türki̇ye
rtük
radyo
türkiye
şanlıurfa valiliği
şanlıurfa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0e/1104999750_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_cfc795543bacd3c831a38c28559259eb.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/sanliurfada-lisede-silahli-saldiri-yaralilar-var-1104994747.html
türki̇ye
şanlıurfa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0e/1104999750_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_75756e736bab2d3d2585a48f877b407f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rtük, radyo, türkiye, şanlıurfa valiliği, şanlıurfa
rtük, radyo, türkiye, şanlıurfa valiliği, şanlıurfa
12:34 14.04.2026 (güncellendi: 12:35 14.04.2026)
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eski öğrencinin okuluna silahla girerek rastgele ateş açması sonucu 16 kişinin yaralandığı olaya ilişkin yayın kuruluşlarına uyarıda bulundu.
RTÜK'ün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, yaşanan olaya ilişkin, 6112 sayılı Kanun kapsamındaki yayın ilkelerine hassasiyetle uyulması istendi.
'Travmatik içerik paylaşmayın'
Olay anına ait görüntüler ve travmatik içeriklerin kesinlikle paylaşılmaması gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Mağdurların, öğrencilerin ve ailelerin mahremiyetini ihlal edebilecek, kimliklerini deşifre eden her türlü bilgi ve görselden kaçınılmalıdır. Bilgi kirliliğine yol açmamak adına yalnızca yetkili makamların açıklamaları esas alınmalı, sağduyulu bir dil kullanılmalıdır. Toplumsal hassasiyetleri ve çocukların ruh sağlığını gözetmeyen yayınlar hakkında ivedilikle yasal yaptırım süreci başlatılacaktır."