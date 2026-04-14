Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya Terörle Mücadele Komitesi: Düşman, gençleri devşirmek için oyun platformlarını kullanıyor
Rusya Terörle Mücadele Komitesi: Düşman, gençleri devşirmek için oyun platformlarını kullanıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi (NAK), düşman güçlerin, sabotaj ve terör planlarını hayata geçirmek için gençleri devşirmek amacıyla çevrimiçi oyun... 14.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-14T12:42+0300
2026-04-14T12:44+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya ulusal terörle mücadele komitesi (nak)
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
aleksandr bortnikov
ukrayna
sosyal medya
çevrimiçi
Rusya’nın başkenti Moskova’da bugün, NAK Başkanı ve Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov başkanlığında düzenlenen NAK toplantısında, gençlerin yıkıcı ve terör faaliyetlerine karışmasını önlemeye yönelik çalışmalar ele alındı.Bortnikov, açılış konuşmasında, düşmanın Rus gençlerini yasadışı faaliyetlerine çekme girişimlerine devam ettiğini söyledi.Düşman güçlerin gençleri sabotaj ve terörizm eylemlerine yönlendirmek için çevrimiçi oyun platformlarını ve hızlı para vaat eden web sitelerini kullandığına dikkat çeken NAK Başkanı, Ukrayna gizli servislerinin, radikal görüşlere sahip ve para karşılığında suç işlemeye hazır kişileri internette aramak için yapay zekayı yoğun bir şekilde kullandığını kaydetti.Geçen yıl 170 binden fazla terör içerikli fotoğrafı ve videonun engellendiğini bildiren Bortnikov, düşman güçlerin sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında, terör hareketiyle bağlantılı kapalı grupları harekete geçirerek, toplu katliam fikirlerini yaydığını ve gençleri silahlı saldırılara kışkırttığını söyledi.Bu yıl bu türden 37 suçun önlendiğini açıklayan Bortnikov, “Suç işleyenlerin çoğu, eylemlerinin sonuçlarını veya cezanın kaçınılmazlığını ve ağırlığını düşünmedi bile” diye ekledi.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/19/1067501402_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_3c85d571d60ccec8e153d5479dd3b3c0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya ulusal terörle mücadele komitesi (nak), rusya federal güvenlik servisi (fsb), aleksandr bortnikov, ukrayna, sosyal medya, çevrimiçi
rusya, rusya ulusal terörle mücadele komitesi (nak), rusya federal güvenlik servisi (fsb), aleksandr bortnikov, ukrayna, sosyal medya, çevrimiçi

Rusya Terörle Mücadele Komitesi: Düşman, gençleri devşirmek için oyun platformlarını kullanıyor

12:42 14.04.2026 (güncellendi: 12:44 14.04.2026)
© Пресс-служба МИД РФ / Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov - Sputnik Türkiye, 14.04.2026
© Пресс-служба МИД РФ
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi (NAK), düşman güçlerin, sabotaj ve terör planlarını hayata geçirmek için gençleri devşirmek amacıyla çevrimiçi oyun platformlarını ve hızlı para kazanma vaadi veren web sitelerini kullandığını belirtti.
Rusya’nın başkenti Moskova’da bugün, NAK Başkanı ve Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov başkanlığında düzenlenen NAK toplantısında, gençlerin yıkıcı ve terör faaliyetlerine karışmasını önlemeye yönelik çalışmalar ele alındı.
Bortnikov, açılış konuşmasında, düşmanın Rus gençlerini yasadışı faaliyetlerine çekme girişimlerine devam ettiğini söyledi.
Düşman güçlerin gençleri sabotaj ve terörizm eylemlerine yönlendirmek için çevrimiçi oyun platformlarını ve hızlı para vaat eden web sitelerini kullandığına dikkat çeken NAK Başkanı, Ukrayna gizli servislerinin, radikal görüşlere sahip ve para karşılığında suç işlemeye hazır kişileri internette aramak için yapay zekayı yoğun bir şekilde kullandığını kaydetti.
Geçen yıl 170 binden fazla terör içerikli fotoğrafı ve videonun engellendiğini bildiren Bortnikov, düşman güçlerin sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında, terör hareketiyle bağlantılı kapalı grupları harekete geçirerek, toplu katliam fikirlerini yaydığını ve gençleri silahlı saldırılara kışkırttığını söyledi.
Bu yıl bu türden 37 suçun önlendiğini açıklayan Bortnikov, “Suç işleyenlerin çoğu, eylemlerinin sonuçlarını veya cezanın kaçınılmazlığını ve ağırlığını düşünmedi bile” diye ekledi.
DÜNYA
Lavrov ve Fidan Ortadoğu'daki son durumu konuştu
12:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала