Rusya Terörle Mücadele Komitesi: Düşman, gençleri devşirmek için oyun platformlarını kullanıyor
Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi (NAK), düşman güçlerin, sabotaj ve terör planlarını hayata geçirmek için gençleri devşirmek amacıyla çevrimiçi oyun... 14.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-14T12:44+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya ulusal terörle mücadele komitesi (nak)
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
aleksandr bortnikov
ukrayna
sosyal medya
çevrimiçi
12:42 14.04.2026 (güncellendi: 12:44 14.04.2026)
Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi (NAK), düşman güçlerin, sabotaj ve terör planlarını hayata geçirmek için gençleri devşirmek amacıyla çevrimiçi oyun platformlarını ve hızlı para kazanma vaadi veren web sitelerini kullandığını belirtti.
Rusya’nın başkenti Moskova’da bugün, NAK Başkanı ve Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov başkanlığında düzenlenen NAK toplantısında, gençlerin yıkıcı ve terör faaliyetlerine karışmasını önlemeye yönelik çalışmalar ele alındı.
Bortnikov, açılış konuşmasında, düşmanın Rus gençlerini yasadışı faaliyetlerine çekme girişimlerine devam ettiğini söyledi.
Düşman güçlerin gençleri sabotaj ve terörizm eylemlerine yönlendirmek için çevrimiçi oyun platformlarını ve hızlı para vaat eden web sitelerini kullandığına dikkat çeken NAK Başkanı, Ukrayna gizli servislerinin, radikal görüşlere sahip ve para karşılığında suç işlemeye hazır kişileri internette aramak için yapay zekayı yoğun bir şekilde kullandığını kaydetti.
Geçen yıl 170 binden fazla terör içerikli fotoğrafı ve videonun engellendiğini bildiren Bortnikov, düşman güçlerin sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında, terör hareketiyle bağlantılı kapalı grupları harekete geçirerek, toplu katliam fikirlerini yaydığını ve gençleri silahlı saldırılara kışkırttığını söyledi.
Bu yıl bu türden 37 suçun önlendiğini açıklayan Bortnikov, “Suç işleyenlerin çoğu, eylemlerinin sonuçlarını veya cezanın kaçınılmazlığını ve ağırlığını düşünmedi bile” diye ekledi.