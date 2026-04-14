Rusya Güvenlik Konseyi: ABD ve İsrail, müzakereleri İran’a kara harekatı hazırlığı için kullanabilir
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi, ABD ve İsrail'in İran'la yürütülen barış görüşmelerini, Orta Doğu'da askeri yığınak yaparak kara operasyonu hazırlığı için... 14.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-14T23:21+0300
Rusya Güvenlik Konseyi’nden yapılan açıklamada, Washington ve Tel Aviv’in İran’a karşı olası bir kara operasyonu hazırlığı için barış görüşmelerini bir örtü olarak kullanabileceği ifade edildi.Açıklamada, “Pentagon, bölgedeki ABD askeri varlığını artırmaya devam ediyor” denilerek, Orta Doğu’ya yönelik askeri sevkiyatların hız kesmeden sürdüğü vurgulandı.İran’ın hala önemli bir silah stokuna sahip olduğunu belirtilerek, farklı sosyo-politik grupların merkezi yönetim etrafında kenetlendiği, radikal muhalif grupların ise yeraltına çekildiği kaydedildi. Tahran’daki devlet ve askeri yönetim sisteminin ise istikrarlı bir şekilde işlediği ifade edildi.Açıklamaya göre, ABD’nin 82’nci Hava İndirme Tümeni’ne bağlı birliklerin Orta Doğu’ya intikali sürüyor. Ayrıca, 2 bin 500 deniz piyadesi taşıyan 'Boxer' adlı amfibi hücum gemisinin başını çektiği amfibi çıkarma grubu ile nükleer tahrikli çok amaçlı uçak gemisi ‘George Bush’un komutasındaki uçak gemisi taarruz grubu da çatışma bölgesine intikal halinde.Açıklamada, söz konusu kuvvetlerin Arap Denizi’ne varış zamanının iki haftalık ateşkes süresinin tam olarak sona ereceği döneme denk geldiğine dikkat çekilerek, koalisyon güçlerinin saldırı ve füze savunma silah stoklarını yenileme faaliyetlerinin hız kazandığı ve istihbarat birimlerinin bölgedeki hareketliliğinin ciddi şekilde arttığı vurgulandı.Konsey, iki haftalık ateşkes süresi sonunda tarafların anlaşmaya varamaması durumunda, çatışmaların önceki döneme göre çok daha yüksek bir yoğunlukta yeniden başlayabileceği konusunda uyardı.
Rusya Güvenlik Konseyi, ABD ve İsrail’in İran’la yürütülen barış görüşmelerini, Orta Doğu’da askeri yığınak yaparak kara operasyonu hazırlığı için kullanabileceği uyarısında bulundu. İki haftalık ateşkesin sonunda çatışmaların daha yoğun şekilde yeniden başlayabileceği belirtildi.
