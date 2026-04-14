Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Paskalya ateşkesi değerlendirmesi: ‘Ukrayna iyiliğe karşılık veremiyor’
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Paskalya ateşkesi değerlendirmesi: ‘Ukrayna iyiliğe karşılık veremiyor’
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Miroşnik, Ukrayna'nın Paskalya ateşkesi boyunca Rusya'nın iyi niyetine karşılık verme yeteneğine sahip olmadığını...
2026-04-14T07:31+0300
2026-04-14T07:31+0300
2026-04-14T07:33+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
rodion miroşnik
ukrayna
ateşkes
paskalya
vladimir putin
rusya savunma bakanlığı
vladimir zelenskiy
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Sputnik’e yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta sonu uygulanan Paskalya ateşkesinin sonuçlarını değerlendirdi.Miroşnik, “Ukrayna tarafı hiçbir insani adımı algılamıyor, bunlara uygun şekilde karşılık vermiyor ve sivillerin hayatını ve sağlığını korumaya yönelik iyi niyetli girişimlere veya adımlara karşılık vermekten aciz kalıyor” yorumunda bulundu.Miroşnik ayrıca son bir haftada Ukrayna ordusunun eylemleri yüzünden 29 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen hafta Paskalya ateşkesi ilan etmişti. Cumartesi saat 16.00’da yürürlüğe giren karar Pazartesi gece yarısına kadar uygulanmıştı.Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy ateşkese uyulacağını açıklasa da Rusya Savunma Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre Ukrayna ordusu ateşkesi 6 bin 558 defa ihlal etmişti.
rusya
ukrayna
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, rodion miroşnik, ukrayna, ateşkes, paskalya, vladimir putin, rusya savunma bakanlığı, vladimir zelenskiy
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, rodion miroşnik, ukrayna, ateşkes, paskalya, vladimir putin, rusya savunma bakanlığı, vladimir zelenskiy
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Paskalya ateşkesi değerlendirmesi: ‘Ukrayna iyiliğe karşılık veremiyor’
07:31 14.04.2026 (güncellendi: 07:33 14.04.2026)
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Miroşnik, Ukrayna’nın Paskalya ateşkesi boyunca Rusya’nın iyi niyetine karşılık verme yeteneğine sahip olmadığını sergilediğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Sputnik’e yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta sonu uygulanan Paskalya ateşkesinin sonuçlarını değerlendirdi.
Miroşnik, “Ukrayna tarafı hiçbir insani adımı algılamıyor, bunlara uygun şekilde karşılık vermiyor ve sivillerin hayatını ve sağlığını korumaya yönelik iyi niyetli girişimlere veya adımlara karşılık vermekten aciz kalıyor” yorumunda bulundu.
Miroşnik ayrıca son bir haftada Ukrayna ordusunun eylemleri yüzünden 29 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen hafta Paskalya ateşkesi ilan etmişti. Cumartesi saat 16.00’da yürürlüğe giren karar Pazartesi gece yarısına kadar uygulanmıştı.
Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy ateşkese uyulacağını açıklasa da Rusya Savunma Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre Ukrayna ordusu ateşkesi 6 bin 558 defa ihlal etmişti.