Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Paskalya ateşkesi değerlendirmesi: ‘Ukrayna iyiliğe karşılık veremiyor’

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Paskalya ateşkesi değerlendirmesi: ‘Ukrayna iyiliğe karşılık veremiyor’

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Miroşnik, Ukrayna'nın Paskalya ateşkesi boyunca Rusya'nın iyi niyetine karşılık verme yeteneğine sahip olmadığını... 14.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-14T07:31+0300

2026-04-14T07:31+0300

2026-04-14T07:33+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

rodion miroşnik

ukrayna

ateşkes

paskalya

vladimir putin

rusya savunma bakanlığı

vladimir zelenskiy

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Sputnik’e yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta sonu uygulanan Paskalya ateşkesinin sonuçlarını değerlendirdi.Miroşnik, “Ukrayna tarafı hiçbir insani adımı algılamıyor, bunlara uygun şekilde karşılık vermiyor ve sivillerin hayatını ve sağlığını korumaya yönelik iyi niyetli girişimlere veya adımlara karşılık vermekten aciz kalıyor” yorumunda bulundu.Miroşnik ayrıca son bir haftada Ukrayna ordusunun eylemleri yüzünden 29 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen hafta Paskalya ateşkesi ilan etmişti. Cumartesi saat 16.00’da yürürlüğe giren karar Pazartesi gece yarısına kadar uygulanmıştı.Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy ateşkese uyulacağını açıklasa da Rusya Savunma Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre Ukrayna ordusu ateşkesi 6 bin 558 defa ihlal etmişti.

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, rodion miroşnik, ukrayna, ateşkes, paskalya, vladimir putin, rusya savunma bakanlığı, vladimir zelenskiy