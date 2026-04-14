Rusya Dışişleri Bakanlığı: Batı ülkeleri BM Genel Sekreterliğini ele geçirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Batı ülkeleri BM Genel Sekreterliğini ele geçirdi

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Logvinov, Batı ülkelerinin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliğini kendi etkileri altına aldığını belirtti. 14.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-14T10:48+0300

2026-04-14T10:48+0300

2026-04-14T10:47+0300

Rusya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Kuruluşlar Dairesi Direktörü Kirill Logvinov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Batı ülkelerinin, alternatif görüşleri dikkate almadan, uluslararası kuruluşlar içinde kendi çıkarlarına hizmet eden girişimleri dayattığını söyledi.Bunu başarmak için de rüşvet ve şantaja başvurulduğunu kaydeden Rus diplomat, “Batılı azınlığın temsilcileri tarafından ele geçirilen BM Genel Sekreterliği, bu olumsuz eğilimlere önemli ölçüde katkıda bulunuyor. Resmi olarak tarafsız statüsüne rağmen, BM yetkilileri çoğunlukla kendi başkentlerinin emirlerini utanmazca yerine getiriyor” ifadesini kullandı.Bazı ülkelerin BM Genel Kurulu'nu jeopolitik çatışma alanına dönüştürmeye çalıştığını söyleyen Logvinov, Genel Sekreteri Antonio Guterres’i görevlerini yerine getirmek yerine, BM-80 girişimi gibi kişisel projelere daha fazla zaman ayırmakla suçladı.BM’nin, çatışmaları çözüme kavuşturma açısından başarı öyküleri giderek azalırken, yapıcı bir yaklaşım sergileyemediği durumların giderek arttığına dikkat çeken Rus diplomat, “Bazı yerlerde kaynak yetersizliği, bazılarında da görevin uygulanmasında etkinlik eksikliği yaşandı. Ancak asıl sorun, Batılıların uluslararası ilişkilerde müzakere etme ve karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümler bulma konusundaki isteksizliğinde yatıyor” diye anlattı.Logvinov örnek olarak Ukrayna ve Ortadoğu’daki çatışmaları gösterdi.

rusya

batı

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, batı, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreterliği, antonio guterres, kirill logvinov, ukrayna, ortadoğu