https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/iran-5-arap-ulkesinden-tazminat-talep-etti-1104991960.html
İran, 5 Arap ülkesinden tazminat talep etti
Sputnik Türkiye
İran, ABD-İsrail operasyonundaki rolleri nedeniyle Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün'den tazminat talep etti.
2026-04-14T08:59+0300
dünya
i̇ran
birleşmiş milletler (bm)
bm güvenlik konseyi
antonio guterres
ortadoğu
abd
i̇srail
körfez
birleşik arap emirlikleri (bae)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/06/1088887114_0:38:747:458_1920x0_80_0_0_15b95f5eb34e31b00a68fe2d6c9afda1.png
İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İravani’nin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güvenlik Konseyi Başkanı’na yazdığı mektupta, 5 Arap ülkesinden tazminat talep edildi.Mektubun metninde, “Bahreyn Krallığı, Suudi Arabistan Krallığı, Katar Devleti, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün Haşimi Krallığı, uluslararası hukuka aykırı eylemleri sonucunda İran İslam Cumhuriyeti'nin uğradığı tüm maddi ve manevi zararları tazmin etmekle yükümlü” ifadesi yer aldı.Bu ülkelerin, İran'a yönelik saldırılarda arazilerini sağlamakla kalmadığını, bazı durumlarda da İranlı sivilleri hedef alan “yasadışı silahlı saldırılara” doğrudan katıldıklarını anlatan İravani, “Bu ülkelerin, arazilerinin saldırganlar tarafından İran’a karşı kullanılmasına izin vermeleri, bir saldırganlık eylemi olarak nitelendirilebilir” diye yazdı.Körfez ülkeleri ve Ürdün, ABD-İsrail’in İran'a karşı operasyonuna dahil olduklarını resmen reddediyor.Tazminat miktarı 270 milyar dolarİran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, Sputnik'e yaptığı açıklamada, ABD-İsrail saldırılarından kaynaklanan savaş tazminatının ilk tahminlere göre 270 milyar dolar civarında olduğunu söyledi.ABD-İsrail saldırılarından kaynaklanan savaş tazminatı konusunu, İran müzakere heyetinin İslamabad'daki görüşmelerde ve öncesinde Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın çeşitli platformlarda önemle dile getirdiğini belirten Muhacerani, ilgili kurumlar tarafından savaştaki saldırıların çeşitli alanlarda verdiği zararlara ilişkin bir ön çalışma yaptıklarını söyledi.İranlı sözcü, savaş tazminatının ilk belirlemelere göre yalın haliyle 270 milyar dolar civarında olduğunu, kesin rakamın ilgili makamlar tarafından açıklanmasıyla netleşeceğini ifade etti.Muhacerani, söz konusu tazminatın, zarar gören sivil binalar, iş yerleri ve fabrikalar gibi alanların yanı sıra Minab'daki okula düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden kız öğrencilerin haklarını da kapsayacağını kaydetti.Tahran yönetimi, ABD'yle ateşkesin ilan edildiği 8 Nisan günü, müzakerelerde görüşülecek 10 madde arasında "İran'a verilen zararların hesaplanıp tamamen tazmin edilmesi" şartının da yer aldığını duyurmuştu.
i̇ran
i̇srail
körfez
birleşik arap emirlikleri (bae)
suudi arabistan
bahreyn
katar
ürdün
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/06/1088887114_45:0:704:494_1920x0_80_0_0_7aa213ed889ff1629ce5f39c45f4021a.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇ran, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, antonio guterres, ortadoğu, abd, i̇srail, körfez, birleşik arap emirlikleri (bae), suudi arabistan, bahreyn, katar, ürdün
i̇ran, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, antonio guterres, ortadoğu, abd, i̇srail, körfez, birleşik arap emirlikleri (bae), suudi arabistan, bahreyn, katar, ürdün
08:52 14.04.2026 (güncellendi: 08:59 14.04.2026)
