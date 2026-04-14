İran, 5 Arap ülkesinden tazminat talep etti

İran, ABD-İsrail operasyonundaki rolleri nedeniyle Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün'den tazminat talep etti. 14.04.2026, Sputnik Türkiye

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İravani’nin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güvenlik Konseyi Başkanı’na yazdığı mektupta, 5 Arap ülkesinden tazminat talep edildi.Mektubun metninde, “Bahreyn Krallığı, Suudi Arabistan Krallığı, Katar Devleti, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün Haşimi Krallığı, uluslararası hukuka aykırı eylemleri sonucunda İran İslam Cumhuriyeti'nin uğradığı tüm maddi ve manevi zararları tazmin etmekle yükümlü” ifadesi yer aldı.Bu ülkelerin, İran'a yönelik saldırılarda arazilerini sağlamakla kalmadığını, bazı durumlarda da İranlı sivilleri hedef alan “yasadışı silahlı saldırılara” doğrudan katıldıklarını anlatan İravani, “Bu ülkelerin, arazilerinin saldırganlar tarafından İran’a karşı kullanılmasına izin vermeleri, bir saldırganlık eylemi olarak nitelendirilebilir” diye yazdı.Körfez ülkeleri ve Ürdün, ABD-İsrail’in İran'a karşı operasyonuna dahil olduklarını resmen reddediyor.Tazminat miktarı 270 milyar dolarİran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, Sputnik'e yaptığı açıklamada, ABD-İsrail saldırılarından kaynaklanan savaş tazminatının ilk tahminlere göre 270 milyar dolar civarında olduğunu söyledi.ABD-İsrail saldırılarından kaynaklanan savaş tazminatı konusunu, İran müzakere heyetinin İslamabad'daki görüşmelerde ve öncesinde Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın çeşitli platformlarda önemle dile getirdiğini belirten Muhacerani, ilgili kurumlar tarafından savaştaki saldırıların çeşitli alanlarda verdiği zararlara ilişkin bir ön çalışma yaptıklarını söyledi.İranlı sözcü, savaş tazminatının ilk belirlemelere göre yalın haliyle 270 milyar dolar civarında olduğunu, kesin rakamın ilgili makamlar tarafından açıklanmasıyla netleşeceğini ifade etti.Muhacerani, söz konusu tazminatın, zarar gören sivil binalar, iş yerleri ve fabrikalar gibi alanların yanı sıra Minab'daki okula düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden kız öğrencilerin haklarını da kapsayacağını kaydetti.Tahran yönetimi, ABD'yle ateşkesin ilan edildiği 8 Nisan günü, müzakerelerde görüşülecek 10 madde arasında "İran'a verilen zararların hesaplanıp tamamen tazmin edilmesi" şartının da yer aldığını duyurmuştu.

i̇ran, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, antonio guterres, ortadoğu, abd, i̇srail, körfez, birleşik arap emirlikleri (bae), suudi arabistan, bahreyn, katar, ürdün