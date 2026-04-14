Profesör Abba: ABD İran savaşının 'büyük kaybedeni' ve 'küresel minyatüre' dönüştü
Siyasal ekonomi profesörü Abba'nın Sputnik Africa'ya verdiği demece göre, Washington savaşta belirlediği dört temel hedefin hiçbirine ulaşamadı. Nijeryalı... 14.04.2026, Sputnik Türkiye
Siyasal ekonomi profesörü Abba’nın Sputnik Africa’ya verdiği demece göre, Washington savaşta belirlediği dört temel hedefin hiçbirine ulaşamadı. Nijeryalı akademisyene göre AbD bu çatışmadan küresel imajı ‘yerle bir olmuş’ bir şekilde çıktı.
Abuja Üniversitesi’nde siyasal ekonomi profesörü olan Abubakar Sadeeque Abba’nın Sputnik Africa’ya verdiği demece göre, Washington savaşta belirlediği dört temel hedefin hiçbirine ulaşamadı.
Bu hedefler arasında rejim değişikliği, İran liderliğinin ortadan kaldırılması, İran’ın nükleer programının yok edilmesi ve İran’ın İsrail’e yönelik tehdit olmaktan çıkarılması bulunuyordu.

'Küresel imajı yerle bir oldu'

Nijeryalı akademisyene göre AbD bu çatışmadan küresel imajı ‘yerle bir olmuş’ bir şekilde çıktı.
Abba, "İran, Amerika'yı siyasi, ekonomik, askeri, teknolojik ve bir ölçüde diplomatik olarak gizeminden arındırdı (...) ABD artık saygı görmüyor, bütünlüğü ve değeri büyük ölçüde azaldı" ifadelerini kullandı.
ABD-İran müzakerelerinin “başarısız olmak için tasarlandığını” savunan Abba, bunun Washington’ın çaresizliği ve Tahran’ın isteksizliği ile şekillendirildiğini belirtti.
Akademisyene göre, halihazırdaki ateşkes, taraflara olası bir yeniden tırmanış öncesi stratejik olarak yeniden konumlanma fırsatı sunuyor.
