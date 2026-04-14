Profesör Abba: ABD İran savaşının ‘büyük kaybedeni’ ve ‘küresel minyatüre’ dönüştü

Profesör Abba: ABD İran savaşının ‘büyük kaybedeni’ ve ‘küresel minyatüre’ dönüştü

Siyasal ekonomi profesörü Abba'nın Sputnik Africa'ya verdiği demece göre, Washington savaşta belirlediği dört temel hedefin hiçbirine ulaşamadı. Nijeryalı... 14.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-14T18:41+0300

2026-04-14T18:41+0300

2026-04-14T18:41+0300

Abuja Üniversitesi’nde siyasal ekonomi profesörü olan Abubakar Sadeeque Abba’nın Sputnik Africa’ya verdiği demece göre, Washington savaşta belirlediği dört temel hedefin hiçbirine ulaşamadı. Bu hedefler arasında rejim değişikliği, İran liderliğinin ortadan kaldırılması, İran’ın nükleer programının yok edilmesi ve İran’ın İsrail’e yönelik tehdit olmaktan çıkarılması bulunuyordu.'Küresel imajı yerle bir oldu'Nijeryalı akademisyene göre AbD bu çatışmadan küresel imajı ‘yerle bir olmuş’ bir şekilde çıktı.Abba, "İran, Amerika'yı siyasi, ekonomik, askeri, teknolojik ve bir ölçüde diplomatik olarak gizeminden arındırdı (...) ABD artık saygı görmüyor, bütünlüğü ve değeri büyük ölçüde azaldı" ifadelerini kullandı.ABD-İran müzakerelerinin “başarısız olmak için tasarlandığını” savunan Abba, bunun Washington’ın çaresizliği ve Tahran’ın isteksizliği ile şekillendirildiğini belirtti. Akademisyene göre, halihazırdaki ateşkes, taraflara olası bir yeniden tırmanış öncesi stratejik olarak yeniden konumlanma fırsatı sunuyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

