Amerikan basını: 'ABD ve İran sonraki tur için Türkiye çalışıyor', sonraki tur için İstanbul da gündemde

ABD ile İran arasında haftalardır süren ve ‘maraton görüşmeler’ olarak nitelenen müzakerelerden somut bir sonuç çıkmamasına rağmen, tarafların yeniden yüz yüze... 14.04.2026, Sputnik Türkiye

Bölgesel bir kaynak ABD merkezli CNN'e, bir başka müzakere turunun daha olabileceğini ve Türkiye'nin iki taraf arasındaki farklılıkları gidermek için çalıştığını söyledi.Cumartesi günü İslamabad'da gerçekleşen 21 saatlik görüşme, ABD'nin üst düzey yetkilileri ve Pakistan'ın yanı sıra Türkiye, Mısır ve Umman gibi arabulucularla haftalarca süren müzakerelerin doruk noktasıydı.Cumartesi günkü müzakereler için tüm tarafların İslamabad'da anlaşmasından önce Cenevre, Viyana ve İstanbul dahil olmak üzere çeşitli yerler gündeme gelmişti. Görüşmelere aşina olan kaynak, Cenevre ve İslamabad'ın bir sonraki tur için potansiyel seçenekler olarak tekrar masada olduğunu söyledi.Arakçi ve Fidan görüştü‘Beyaz Saray yüz yüze görüşmeye açık’Donald Trump yönetimi, Amerikan basınına göre Tahran’ın taleplere yaklaşması halinde yeni bir yüz yüze görüşmeye açık olduğunu değerlendiriyor.Yine CNN’e göre Beyaz Saray çevrelerinde, 21 Nisan’da sona erecek ateşkes öncesinde ikinci bir toplantının organize edilmesi ihtimali üzerinde duruluyor. Olası görüşme için Cenevre, Viyana ve İstanbul gibi şehirler yeniden gündeme gelmiş durumda.Abluka tansiyonu yükselttiAncak sahadaki gelişmeler diplomatik süreci daha karmaşık hale getiriyor. ABD’nin İran limanlarına yönelik başlattığı abluka, tansiyonu yükseltirken aynı zamanda müzakereler üzerinde baskı unsuru oluşturuyor.Öte yandan diplomatik temasların tamamen kopmadığı belirtiliyor. ABD’li yetkililer, “diplomatik bir çıkış yolu”nun hala mümkün olduğunu ifade ederken, ateşkes süresinin uzatılması da seçenekler arasında değerlendiriliyor. Bölgedeki kaynaklar ise Türkiye başta olmak üzere arabulucu ülkelerin iki taraf arasındaki farkları azaltmak için yoğun çaba harcadığını aktarıyor.İran tarafı ne dedi?İslamabad’daki 21 saatlik görüşme, ABD ile İran arasında son yılların en uzun doğrudan temaslarından biri olarak kayda geçti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, görüşmelerin son ana kadar “olumlu ilerlediğini” ancak ABD’nin ‘maksimalist’ talepleri ve abluka kararının süreci zora soktuğunu ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/abd-iranla-savasta-tum-prsm-fuzelerini-tuketti-1105012915.html

