https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/pezeskiyan-hurmuz-bogazina-yonelik-herhangi-bir-tehdit-dunya-icin-genis-kapsamli-sonuclar-dogurur-1104989301.html
Pezeşkiyan: Hürmüz Boğazı’na yönelik herhangi bir tehdit dünya için geniş kapsamlı sonuçlar doğurur
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı’na yönelik herhangi bir tehdidin dünya için geniş kapsamlı sonuçlar doğuracağını belirtti. 14.04.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1a/1103822074_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_c564ebb63d513606899ad61769870489.jpg
İran devlet televizyonu, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD ile İran arasında ilan edilen ateşkesin son durumunu ele aldığını bildirdi.Pezeşkiyan, ülkesinin yalnızca uluslararası hukuk çerçevesinde görüşmelere devam edeceğini vurgulayarak, ateşkesin şartlarını açıkça ilan ettiklerini ve buna uyacaklarını belirtti.ABD'nin maksimalist isteklerinin bir anlaşmaya varılmasını engellediğini bir kez daha ifade eden Pezeşkiyan, "Hürmüz Boğazı’na yönelik herhangi bir tehdit, dünya için geniş kapsamlı sonuçlar doğuracaktır" uyarısında bulundu.Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise telefon görüşmesinde Lübnan’ın da ilk ateşkes anlaşmasına dahil edilmesi gerektiğini ifade etti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1a/1103822074_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_c3e9b36acd5fbe7ec17097728b2bfe9b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
