İranlı Uzman: Amerikalılar İslamabad'a anlaşma için gelmedi

İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Abşenas, İslamabad müzakerelerine ilişkin değerlendirmesinde ABD heyetinin asıl hedefinin diplomasi değil, askeri alanda... 13.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-13T23:13+0300

İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı ve Sputnik İran köşe yazarı Dr. Emad Abşenas, İslamabad müzakerelerini Sputnik'e değerlendirdi. Abşenas, ABD heyetinin asıl hedefinin diplomasi değil, askeri alanda elde edilemeyeni masada almaya çalışmak olduğunu belirtti."Meclis Başkanı Gulibaf çok güçlü bir ekiple İslamabad müzakerelerine giderken, J.D. Vance ise eli boş geldi ve Amerikalıların savaş alanında elde edemediğini müzakere yoluyla elde edip edemeyeceğini görmeye çalıştı" diye konuşan Abşenas, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:ABD ve İsrail'in İran'a saldırısının ve Trump'ın İran medeniyetini yok etme tehditlerinin ardından İranlıların, nükleer ve füze programlarını korumanın ne denli gerekli olduğunu her zamankinden daha iyi kavradıklarını, zira karşı tarafın barışa değil, İran'ı ve İran ulusunu yok etmeyi hedeflediğini vurgulayan uzman, "Bugün birçok İranlı şu soruyu soruyor: ABD veya İsrail nükleer silah kullansaydı ve 90 milyon İranlıyı öldürüp İran medeniyetini yok etseydi, ABD ve İsrail'e neden ve ne amaçla yaptıkları sorulur muydu? İranlıların kendini korumak için füzesi, uranyumu vs. olmasaydı, İranlıların ve ülkemizin başına ne gelirdi?" diye konuştu.Amerikan taleplerinin, Muammer Kaddafi'nin tüm koşulları yerine getirmesinin ardından bile ABD ve Avrupalıların Libya'ya yönelik ortaya koyduğu taleplere benzerlik gösterdiğinin altını çizen Abşenas, "Bunun Libya'yı nasıl bir felakete sürüklediğini görüyoruz. Aslında bir yıl önce Netanyahu, Beyaz Saray Oval Ofisi'nde gazetecilere açıkça İran için ABD ve İsrail'in ‘Libya senaryosunun bir benzerini’ aradıklarını söylemişti. İki yıl önce Netanyahu ayrıca BM Genel Kurulu'nda İran'ı açıkça nükleer savaşla tehdit etmişti. Bu koşullarda İran, nükleer ve füze programlarını bölmek için nasıl anlaşabilir?" diye sözlerini sürdürdü.Abşenas, şöyle devam etti:İranlı uzman, "Gerçek şu ki Amerikalılar başarısız oldu ve er ya da geç bu gerçeği kabul etmek ve İran'la taviz vermek zorunda kalacak" vurgusunu yaptı.

