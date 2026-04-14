MHP Lideri Devlet Bahçeli'den ara seçim açıklaması
10:59 14.04.2026 (güncellendi: 11:48 14.04.2026)
© Ahmet Serdar EserMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
Abone ol
MHP Lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu ve gıda güvenliğinin önemine dikkat çekti. Bahçeli "Gıda güvenliği beka meselesidir" dedi. Bahçeli ara seçime ilişkin "Ara seçim yok, seçim zamanındadır. Türk milletinin iradesidir, o iradeye de şimdiden saygı duymak lazımdır" dedi.
MHP Lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD-İsrail-İran savaşında ilan edilen iki haftalık ateşkesin krizin bittiği anlamına gelmediğini söyledi.
"ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları ile başlayan savaşın iki haftalık ateşkese bağlanmış görülmesi krizin bittiği anlamına gelmemektedir. Bu ateşkes kapsamlı bir uzlaşıdan ziyade tarafların temel hedeflerine ulaşamadığı bir noktada pozisyonlarını gözden geçirmesine imkan tanıyan bir duraklama niteliğindedir. Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıftır."
Günümüz dünyasında bir millete diz çöktürmenin tek yolu diz çöktürmek değildir, Çiftçi tarlasını terk etmişse, devlet üreticisini kaybetmişse, diz çökmüş demektir. Gıda güvenliği milli egemenlik beka meselesidir. Tarım meselesi ertelenemez. Bugün tohumunu kim üretiyorsa savaşın galibi odur. Haksız kazanç devşirerek kar maksimizasyonunu hedefleyen fırsatçıları belirlemeli, devlet eliyle kapatılmalı
"Ara seçim yok, seçim zamanındadır. Türk milletinin iradesidir, o iradeye de şimdiden saygı duymak lazımdır"
