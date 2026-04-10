Sosyal medya fenomeni Mika Raun Can hakkında soruşturma tamamlandı
Sosyal medya fenomeni Mika Raun Can hakkında 'halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan ceza talep edildi. 10.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-10T14:59+0300
2026-04-10T15:21+0300
mika raun can, mika raun can kimdir, mika raun can tutuklu mu
mika raun can, mika raun can kimdir, mika raun can tutuklu mu

14:59 10.04.2026 (güncellendi: 15:21 10.04.2026)
© Fotoğraf : Mika Raun Can sosyal medya
Sosyal medya fenomeni Mika Raun Can hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Ünlü isim hakkında 'Halkın Bir Kesimini Cinsiyet Farklılığına Dayanarak Alanen Aşağılama' suçundan cezalandırılması talep edildi. Raun'un 'hamileyim' şeklinde ifadeler kullanarak yaptığı paylaşımın kadınların hamilelik durumunu alenen aşağılayıcı bir bağlamda kullandığı belirtildi.

Hamileyim demişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianame, İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Savcılık, paylaşımların yalnızca bireysel ifade kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirterek, söz konusu içeriklerin toplumsal bir kesime yönelik aşağılama içerdiğini kaydetti.
İddianamede, Raun’un “hamileyim” şeklindeki ifadelerle yaptığı paylaşımların, kadınların hamilelik durumunu alenen aşağılayıcı bir bağlamda kullandığı ve toplumda farklı değerlendirmelere yol açtığı ifade edildi.

Mika Raun Can kimdir?

2001 İstanbul doğumlu olan Mika Raun Can, sosyal medya fenomeni olarak tanınıyor.
