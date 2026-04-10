https://anlatilaninotesi.com.tr/20260410/sosyal-medya-fenomeni-mika-raun-can-hakkinda-sorusturma-tamamlandi-1104924025.html

Sosyal medya fenomeni Mika Raun Can hakkında soruşturma tamamlandı

Sosyal medya fenomeni Mika Raun Can hakkında 'halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan ceza talep edildi. 10.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-10T14:59+0300

Sosyal medya fenomeni Mika Raun Can hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Ünlü isim hakkında 'Halkın Bir Kesimini Cinsiyet Farklılığına Dayanarak Alanen Aşağılama' suçundan cezalandırılması talep edildi. Raun'un 'hamileyim' şeklinde ifadeler kullanarak yaptığı paylaşımın kadınların hamilelik durumunu alenen aşağılayıcı bir bağlamda kullandığı belirtildi. Hamileyim demiştiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianame, İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Savcılık, paylaşımların yalnızca bireysel ifade kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirterek, söz konusu içeriklerin toplumsal bir kesime yönelik aşağılama içerdiğini kaydetti.İddianamede, Raun’un “hamileyim” şeklindeki ifadelerle yaptığı paylaşımların, kadınların hamilelik durumunu alenen aşağılayıcı bir bağlamda kullandığı ve toplumda farklı değerlendirmelere yol açtığı ifade edildi.Mika Raun Can kimdir?2001 İstanbul doğumlu olan Mika Raun Can, sosyal medya fenomeni olarak tanınıyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

