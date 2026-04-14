Lübnanlı uzman: ABD’nin Hürmüz’de İran’la savaş başlatma ihtimali düşük
Lübnanlı uzman: ABD’nin Hürmüz’de İran’la savaş başlatma ihtimali düşük
Lübnanlı siyaset bilimci Talal Atrisi, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda askeri adım atmasının hem İran'ın sert karşılığı hem de küresel enerji piyasalarına vereceği... 14.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-14T19:29+0300
2026-04-14T19:29+0300
2026-04-14T19:29+0300
Lübnanlı siyaset bilimci ve İran uzmanı Talal Atrisi, İran Savunma Bakanlığı'nın 'üçüncü ülkelerin müdahalesi nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda gerilimin tırmanması riskine' dair uyarılarını Sputnik'e değerlendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/profesor-abba-abd-iran-savasinin-buyuk-kaybedeni-ve-kuresel-minyature-donustu-1105015243.html
i̇ran
hürmüz boğazı
washington
çin
hindistan
pakistan
pekin
tahran
abd, i̇ran, hürmüz boğazı, washington, i̇ran savunma bakanlığı, ortadoğu, çin, hindistan, pakistan, pekin, tahran, avrupa
Lübnanlı uzman: ABD’nin Hürmüz’de İran’la savaş başlatma ihtimali düşük
Lübnanlı siyaset bilimci Talal Atrisi, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda askeri adım atmasının hem İran’ın sert karşılığı hem de küresel enerji piyasalarına vereceği zarar nedeniyle düşük ihtimal olduğunu belirterek, Washington’un asıl hedefinin Tahran’ın gelirlerini kesmek ve İran’a dost ülkelere erişimini sınırlamak olduğunu söyledi.
Lübnanlı siyaset bilimci ve İran uzmanı Talal Atrisi, İran Savunma Bakanlığı’nın ‘üçüncü ülkelerin müdahalesi nedeniyle Hürmüz Boğazı’nda gerilimin tırmanması riskine’ dair uyarılarını Sputnik’e değerlendirdi.
Atrisi, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda İran’ı seyrüsefer üzerindeki kontrolünden vazgeçirmeye dönük doğrudan bir askeri maceraya girme olasılığının düşük olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:
ABD’nin, İran’ı Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiği üzerindeki kontrolünden vazgeçirmeye zorlamak için askeri yola başvurması pek olası değil. Şu anda yapılmak istenen, boğazı fiilen ablukaya alarak İran’ı geçen petrol tankerlerinden elde ettiği gelirden mahrum bırakmak ve Tahran’ın Çin, Hindistan, Pakistan gibi dost ülkelere erişimini kesmek. Bu nedenle ABD’nin Hürmüz’de doğrudan askeri harekata başvurması, özellikle İran’ın muhtemel misillemesi göz önüne alındığında, zayıf bir ihtimal. Tahran, Washington’dan gelecek yeni bir saldırı karşısında tereddüt etmeyecektir.
Atrisi, Washington’un İran limanlarını bloke etmeye dönük bir planının sadece Tahran’ı değil, küresel enerji piyasasını da hedef alacağına dikkat çekerek, böyle bir hamlenin sonuçlarını şöyle özetledi:
ABD’nin İran limanlarını ablukaya alma planının hayata geçirilmesi, yalnızca İran için değil, dünya enerji ihracatı için de ciddi bir tehdit anlamına gelir. Bu tür bir abluka, ABD ve Avrupa’da gaz fiyatlarını yukarı çeker, ayrıca İran petrolü satın alan Çin’i de olumsuz etkiler. Pekin enerji tedarikinde kesintiye izin vermeyecektir.