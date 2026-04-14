Lübnan-İsrail görüşmeleri ABD'de başladı
İsrail'in 2 Mart'ta Lübnan'a saldırılarıyla başlayan süreçte müzakereler ABD'nin başkenti Washington DC'deki ABD Dışişleri Bakanlığı'nda başladı. 14.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-14T18:09+0300
2026-04-14T18:45+0300
18:09 14.04.2026 (güncellendi: 18:45 14.04.2026)
İsrail'in 2 Mart'ta Lübnan'a saldırılarıyla başlayan süreçte müzakereler ABD'nin başkenti Washington DC'deki ABD Dışişleri Bakanlığı'nda başladı.
Lübnan ile İsrail, ABD arabuluculuğunda onlarca yıllık çatışma geçmişini aşmayı hedefleyen diplomatik bir sürece girdi.
Bu kapsamda, ABD’de Lübnan’ın Washington Büyükelçisi Nada Hamade Muavvad ile İsrail’in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter arasında yüz yüze bir ön görüşme yapılması planlanıyor. Bu temasların, ilerleyen aşamada Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilebilecek müzakerelere zemin hazırlaması bekleniyor.
Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2 Mart'tan bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 124'e, yaralı sayısı ise 6 bin 921'e çıktı.
Hayatını kaybedenlerin 168'inin çocuk, 254'ünün kadın olduğu belirtildi.
İsrail saldırılarında 88 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, yaralananların sayısının da 206'ya çıktığı aktarıldı.
İsrail ordusunun saldırılarında 6 hastanenin hizmet dışı kaldığı, 102 ambulansın da kullanılamaz hale geldiğine dikkat çekildi.
İsrail'in Lübnan saldırıları
İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada,
Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.