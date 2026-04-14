Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/lubnan-israil-gorusmeleri-abdde-basladi-1105014123.html
Lübnan-İsrail görüşmeleri ABD'de başladı
Lübnan-İsrail görüşmeleri ABD'de başladı
Sputnik Türkiye
İsrail'in 2 Mart'ta Lübnan'a saldırılarıyla başlayan süreçte müzakereler ABD'nin başkenti Washington DC'deki ABD Dışişleri Bakanlığı'nda başladı. 14.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-14T18:09+0300
2026-04-14T18:45+0300
dünya
lübnan
i̇srail
abd
dışişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0a/1104935236_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_109b80c0f7f7c399a3b41a9f64a66606.jpg
Lübnan ile İsrail, ABD arabuluculuğunda onlarca yıllık çatışma geçmişini aşmayı hedefleyen diplomatik bir sürece girdi. Bu kapsamda, ABD’de Lübnan’ın Washington Büyükelçisi Nada Hamade Muavvad ile İsrail’in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter arasında yüz yüze bir ön görüşme yapılması planlanıyor. Bu temasların, ilerleyen aşamada Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilebilecek müzakerelere zemin hazırlaması bekleniyor.Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2 Mart'tan bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 124'e, yaralı sayısı ise 6 bin 921'e çıktı.Hayatını kaybedenlerin 168'inin çocuk, 254'ünün kadın olduğu belirtildi.İsrail saldırılarında 88 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, yaralananların sayısının da 206'ya çıktığı aktarıldı.İsrail ordusunun saldırılarında 6 hastanenin hizmet dışı kaldığı, 102 ambulansın da kullanılamaz hale geldiğine dikkat çekildi.İsrail'in Lübnan saldırıları
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260412/israilin-lubnan-saldirilari-suruyor-guneyde-can-kaybi-artiyor-1104951058.html
lübnan
i̇srail
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0a/1104935236_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_e491c8c0f6bfd450e1b50452e3768557.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
lübnan, i̇srail, abd, dışişleri bakanlığı
lübnan, i̇srail, abd, dışişleri bakanlığı

Lübnan-İsrail görüşmeleri ABD'de başladı

18:09 14.04.2026 (güncellendi: 18:45 14.04.2026)
© AALübnan - İsrail
Lübnan - İsrail - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2026
© AA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
İsrail'in 2 Mart'ta Lübnan'a saldırılarıyla başlayan süreçte müzakereler ABD'nin başkenti Washington DC'deki ABD Dışişleri Bakanlığı'nda başladı.
Lübnan ile İsrail, ABD arabuluculuğunda onlarca yıllık çatışma geçmişini aşmayı hedefleyen diplomatik bir sürece girdi.
Bu kapsamda, ABD’de Lübnan’ın Washington Büyükelçisi Nada Hamade Muavvad ile İsrail’in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter arasında yüz yüze bir ön görüşme yapılması planlanıyor. Bu temasların, ilerleyen aşamada Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilebilecek müzakerelere zemin hazırlaması bekleniyor.
Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2 Mart'tan bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 124'e, yaralı sayısı ise 6 bin 921'e çıktı.
Hayatını kaybedenlerin 168'inin çocuk, 254'ünün kadın olduğu belirtildi.
İsrail saldırılarında 88 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, yaralananların sayısının da 206'ya çıktığı aktarıldı.
İsrail ordusunun saldırılarında 6 hastanenin hizmet dışı kaldığı, 102 ambulansın da kullanılamaz hale geldiğine dikkat çekildi.

İsrail'in Lübnan saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.
Arşiv fotoğraf - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2026
DÜNYA
İsrail’in Lübnan saldırıları sürüyor: Güneyde can kaybı artıyor
12 Nisan, 10:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
Sohbetler
