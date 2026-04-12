İsrail’in Lübnan saldırıları sürüyor: Güneyde can kaybı artıyor

İsrail'in gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 11'e yükseldi. Saldırıların birçok beldeyi hedef aldığı... 12.04.2026, Sputnik Türkiye

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine gece saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürdürüyor.Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Marub beldesine düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.İsrail ordusunun Sur'un Kana beldesine düzenlediği saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmişti.Öte yandan, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde Nebatiye ve Sur kentlerine bağlı çok sayıda beldeyi hedef alan hava saldırılarını sürdürüyor.Lübnan'ın güneyindeki Bafliye, Kavneyn ve diğer bazı beldeler de gece saatlerinde İsrail'in hava saldırılarına maruz kaldı.İsrail'in Lübnan'a saldırısıİsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 20'ye yükseldiğini bildirmişti.Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260412/abdiran-gorusme-maratonu-anlasma-olmadan-sonuclandi-1104948810.html

