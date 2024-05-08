https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/okul-mudurunun-oldurulmesi-sonrasinda-karar-ogretmenler-is-birakma-eylemi-yapacak-1083590317.html

Okul müdürünün öldürülmesi sonrasında karar: Öğretmenler iş bırakma eylemi yapacak

Okul müdürünün öldürülmesi sonrasında karar: Öğretmenler iş bırakma eylemi yapacak

Sputnik Türkiye

İstanbul'da yaşanan ve bir okul müdürünün ölümüyle sonuçlanan olayın ardından öğretmen sendikaları, tepkilerini göstermek amacıyla iş bırakma eylemi kararı... 08.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-08T08:53+0300

2024-05-08T08:53+0300

2024-05-08T09:05+0300

okul

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İstanbul'da yaşanan ve okul müdürünün ölümüyle sonuçlanan olay sonrasında öğretmen sendikalarından iş bırakma eylemi kararı geldi.Türk Eğitim Sen, Hürriyetçi Eğitim Sen ve Eğitim Gücü Sen'den derse girmeme ve iş bırakma eylemi kararları geldi.İlk olarak Türk Eğitim Sen, 9 Mayıs Perşembe günü ilk ders girmeme eylem kararı aldı. Genel Başkanı Talip Geylan'ın açıklaması şu şekilde:Eğitim Gücü Sen 9 Mayıs Perşembe günü 1 günlük iş bırakma eylem kararı aldı. Genel Başkan Oğuz Özat'ın açıklaması şu şekilde:Hürriyetçi Eğitim Sen eğitimde şiddete tepki göstermek amacıyla 10 Mayıs Cuma günü iş bırakma eylem kararı aldı. Genel Başkan Levent Kuruoğlu'nun açıklaması şu şekilde:Ne olmuştu?Eyüpsultan'da özel lisede yabancı uyruklu bir öğrenci, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'a (74) silahla ateş etti.Odasında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Oktugan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.Olayın ardından kaçan şüpheli öğrenci polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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