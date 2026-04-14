Lavrov: Batı, Tayvan meselesinde tehlikeli oyunlar oynamaya devam ediyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile yaptığı görüşmede Batı'nın Tayvan meselesinde tehlikeli oyunlarına devam ettiğini ve Kore Yarımadası... 14.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-14T14:26+0300
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile Pekin'de bir araya geldi.Lavrov, "Avrasya kıtasının doğu kesiminden bahsedecek olursak, burada da oldukça tehlikeli oyunlar bir türlü son bulmuyor. Tayvan meselesinde, Güney Çin Denizi meselesinde, Kore Yarımadası'ndaki durum tırmandırılıyor ve yıllardır işbirliği ve iyi komşuluk alanı olup, okyanus merkezli alan olarak ta adlandırılan bu bölgeyi, blok niteliğinde küçük geometrik yapılar oluşturarak parçalamaya çalışıyorlar. Amaç, bu önemli bölgeye, Avrasya'nın bu kritik parçasına sınırı olan hem Çin Halk Cumhuriyeti'ni hem de Rusya Federasyonu'nu caydırmaktır" diye konuştu.Rus diplomat, "Dolayısıyla muazzam kıtamızın tamamı sürekli olarak ilgi gerektiriyor. Eminim ki bugün, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın küresel güvenlik ve diğer alanlarda ortaya koyduğu girişimler ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrasya geneli ile ilgili kıtasal güvenlik mimarisi oluşturulmasına ilişkin girişimi çerçevesinde uygulamaya yönelik adımlarımızı somut olarak tartışabileceğiz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260411/rus-disisleri-bakani-lavrov-gunumuz-dunyasindaki-vaziyet-ile-hic-kimse-tek-basina-basa-cikamaz-1104945222.html
